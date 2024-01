Huawei تطرح نظام تشغيل HarmonyOS NEXT بكفاءة أكثر ثلاث مرات من نظام Linux

أعلنت شركة Huawei عن نظام تشغيل جديد يسمى HarmonyOS NEXT في إطار خطة تطوير الشركة لجميع أنظمتها، ووصف الرئيس التنفيذي للشركة Yu Chengdong، نظام التشغيل بأنه “نظام تشغيل حقيقي وليس مجرد نسخة من Android”، كما أوضح الرئيس التنفيذي أن نظام التشغيل لا يعمل على Linux أو Unix، وذلك أثناء مؤتمر هواوي السنوي.

Huawei تطرح نظام تشغيل HarmonyOS NEXT- المصدر: الموقع الرسمي للشركة

وبدلاً من ذلك يستخدم HarmonyOS NEXT نواة Harmony المطورة ذاتيًا، والتي تدعي Huawei أنها أكثر كفاءة في استخدام الذاكرة بثلاث مرات من نظام تشغيل Linux تقول الشركة أن نظام التشغيل يستخدم آلية “مشابهة للغة الأصلية المتباينة”، مما يجعل نظام التشغيل قادرًا على تقديم تجربة سلسة.

بالإضافة إلى كفاءته يعطي HarmonyOS NEXT الأولوية للأمن أيضًا، في الحدث، وصفت Huawei أن نظام التشغيل الجديد لديه ثلاث أعلى شهادات أمان مع أمان على مستوى النواة كما يأتي مع قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز للتنافس مع تطبيقات Android المخصصة للعلامات التجارية الرائدة الأخرى، ويمثل HarmonyOS NEXT خطوة مهمة لشركة Huawei في تطوير نظام تشغيل مستقل.

The HarmonyOS Next trailer!

Who else is excited? 🫣 pic.twitter.com/LlPmIzNdzy

— Tech Universe (@TechUniversee_) January 18, 2024