مواصفات افضل جوال هواوي لعام 2022 بالشحن اللاسلكي
اختيار افضل جوال هواوي في هذا الوقت قد يكون صعبًا للغاية خاصة بعد إصدار شركة هواوي للكثير والكثير من الهواتف التي تتمتع بالمميزات الحديثة مما يجعلها رائدة في المجال؛ لذلك فالآن سنوضح أهم جوالات هواوي لعام 2022 وأهم المميزات التي يمكنك الحصول عليها في حالة استخدامها.
هواوي بي 50 بوكت Huawei P50 Pocket
المميزات التي يحتوي عليها هذا الهاتف تجعله افضل جوال هواوي لعام 2022 وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:
|رقم الصنف
|578978
|رقم المصنع
|51096WVV
|سعة الهاتف
|512 جيجابايت
|مقاس الشاشة
|6.9 بوصة، 1.04 بوصة الشاشة الثانية
|مميزات الكاميرا الخاصة
|Dual-View Video, Time-Lapse, Ultra Wide Angle Lens
|عدد مراكز المعالجة النواة
|ثماني النواة
|سعة البطارية
|4000 mAh
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 2.0
|شبكات الاتصال المدعومة
|4G LTE
|تقنية التوصيل
|بلوتوث – واي فاي
|سلسلة الموديل
|هواوي بي
|نوع الشريحة
|شريحة نانو صغيرة
|عدد الشرائح المدعومة
|شريحتي 4G ،4G
|اللون
|ذهب ممتاز
|المنافذ
|USB _ Type C
|سعة ذاكرة النظام
|12 جيجابايت رام
|نوع شريحة المعالج
|كوالكوم سناب دراغون 888
|سرعة المعالج
|1X 2.84 (Cortex-A78) + 3X 2.42 (Cortex-A78) + 4X 1.8 GHz
|وحدة المعالجة المركزية
|Cortex-X1 + Cortex-A78 + Cortex-A55
|وحدة معالجة الرسومات
|ادرينو 660
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم أيون
|طريقة الشحن
|شاحن لاسلكي / سلكي
|تقنية شحن البطارية
|40W (Fast Charging)
|فلاش
|نعم
|دقة تصوير الفيديو
|4K@30fps – 1080p@30/120fps
|نوع الشاشة
|Foldable OLED
|دقة الشاشة
|الشاشة الرئيسية: 1188 × 2790 Pixels
عرض الغلاف: 340 × 340 Pixels
|متجر التطبيقات
|متجر تطبيقات هواوي
|أجهزة الاستشعار
|Ambient Light, Color Temperature, Compass, Proximity, Hall
|قارىء البصمة
|البصمة على الجانب
|نظام تحديد المواقع GPS
|نعم
|مميزات خاصة
|LED Flash, HDR, Panorama
|العرض
|87.30 mm ( 3.44 in )
|الارتفاع
|170.00 مم
|العمق
|7.20 مم
|الوزن
|190.00 جم
|مدة الضمان (بالأشهر)
|24
|مقدم الضمان
|المصنع
هواوي بي 50 برو Huawei P50 Pro
من أهم الهواتف التي تم إصدارها عام 2022 هو هاتف هواوي بي 50 برو بإمكانياته المتطورة التي جعلته افضل جوال هواوي لهذا العام ومن أهم مميزاته:
|رقم الصنف
|578973
|رقم المصنع
|51096VSM
|سعة الهاتف
|256 جيجابايت
|مقاس الشاشة
|6.6 بوصة
|مميزات الكاميرا الخاصة
|True-Form Dual-Matrix Camera, Slow-Motion Selfie, Smart Eye-tracking
|عدد مراكز المعالجة النواة
|ثماني النواة
|سعة البطارية
|4360 mAh
|نظام التشغيل
|EMUI 12
|شبكات الاتصال المدعومة
|4G LTE
|تقنية التوصيل
|بلوتوث – واي فاي
|سلسلة الموديل
|هواوي بي
|نوع الشريحة
|شريحة نانو صغيرة
|عدد الشرائح المدعومة
|شريحة ثنائية (هجين)
|اللون
|ذهبي أسود
|المنافذ
|USB _ Type C
|سعة ذاكرة النظام
|8 جيجابايت رام
|نوع شريحة المعالج
|كوالكوم سناب دراغون 888
|سرعة المعالج
|1X 2.84 (Cortex-A78) + 3X 2.42 (Cortex-A78) + 4X 1.8 GHz
|وحدة المعالجة المركزية
|Cortex-X1 + Cortex-A78 + Cortex-A55
|وحدة معالجة الرسومات
|ادرينو 660
|نوع البطارية
|ليثيوم بوليمر
|طريقة الشحن
|شاحن لاسلكي / سلكي
|تقنية شحن البطارية
|66W (Super Charge) + 50W (Wireless)
|فلاش
|نعم
|دقة تصوير الفيديو
|4K@30fps – 1080p@30/60fps
|نوع الشاشة
|شاشة اوليد
|دقة الشاشة
|1228 بيكسل X 2700
|متجر التطبيقات
|متجر تطبيقات هواوي
|أجهزة الاستشعار
|Ambient Light, Hall, Proximity, Color Temperature, Compass, Gravity.
|قارىء البصمة
|In-screen
|نظام تحديد المواقع GPS
|نعم
|مميزات خاصة
|Splash, Intelligent Cross-Device Collaboration, Dust and Water Resistant (IP68).
|العرض
|72.80 مم
|الارتفاع
|158.80 مم
|العمق
|8.50 مم
|الوزن
|195.00 جم
|اتصال المجال القريب NFC
|نعم
|ذاكرة تخزين خارجية
|بطاقة ذاكرة نانو حتى 256 جيجابايت
|مدة الضمان (بالأشهر)
|24
|مقدم الضمان
|المصنع