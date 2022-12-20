مواصفات افضل جوال هواوي لعام 2022 بالشحن اللاسلكي

اختيار افضل جوال هواوي في هذا الوقت قد يكون صعبًا للغاية خاصة بعد إصدار شركة هواوي للكثير والكثير من الهواتف التي تتمتع بالمميزات الحديثة مما يجعلها رائدة في المجال؛ لذلك فالآن سنوضح أهم جوالات هواوي لعام 2022 وأهم المميزات التي يمكنك الحصول عليها في حالة استخدامها.

هواوي‎‎ ‎‎بي 50 بوكت Huawei P50 Pocket

المميزات التي يحتوي عليها هذا الهاتف تجعله افضل جوال هواوي لعام 2022 وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

رقم الصنف 578978 رقم المصنع 51096WVV سعة الهاتف 512 جيجابايت مقاس الشاشة 6.9 بوصة، 1.04 بوصة الشاشة الثانية مميزات الكاميرا الخاصة ‎Dual‎-‎View Video, Time-Lapse, Ultra Wide Angle Lens‎ عدد مراكز المعالجة النواة ثماني النواة سعة البطارية 4000 mAh نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 شبكات الاتصال المدعومة 4G LTE تقنية التوصيل بلوتوث – واي فاي سلسلة الموديل هواوي بي نوع الشريحة شريحة نانو صغيرة عدد الشرائح المدعومة شريحتي 4G ،4G اللون ذهب ممتاز المنافذ USB _ Type C سعة ذاكرة النظام 12 جيجابايت رام نوع شريحة المعالج كوالكوم سناب دراغون 888 سرعة المعالج 1‎X ‎2‎.84‎ (Cortex‎-‎A78‎) + ‎3‎X 2‎.42‎ (Cortex-A78‎) + ‎4‎X ‎1‎.8‎ GHz‎ وحدة المعالجة المركزية Cortex-X1 + Cortex-A78 + Cortex-A55 وحدة معالجة الرسومات ادرينو 660 نوع البطارية بطارية ليثيوم أيون طريقة الشحن شاحن لاسلكي / سلكي تقنية شحن البطارية 40W (Fast Charging) فلاش نعم دقة تصوير الفيديو 4K@30fps – 1080p@30/120fps نوع الشاشة Foldable OLED دقة الشاشة الشاشة الرئيسية: 1188 × 2790 Pixels عرض الغلاف: 340 × 340 Pixels متجر التطبيقات متجر تطبيقات هواوي أجهزة الاستشعار ‎Ambient Light, Color Temperature, Compass, Proximity, Hall‎ قارىء البصمة البصمة على الجانب نظام تحديد المواقع GPS نعم مميزات خاصة LED Flash, HDR, Panorama‎ العرض 87‎.30‎ mm ( ‎3‎.44‎ in )‎ الارتفاع 170.00 مم‎ العمق 7.20 مم‎ الوزن 190.00 جم‎ مدة الضمان (بالأشهر) 24 مقدم الضمان المصنع

هواوي‎‎ ‎‎بي 50 برو Huawei P50 Pro

من أهم الهواتف التي تم إصدارها عام 2022 هو هاتف هواوي بي 50 برو بإمكانياته المتطورة التي جعلته افضل جوال هواوي لهذا العام ومن أهم مميزاته: