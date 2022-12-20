تقنية

مواصفات افضل جوال هواوي لعام 2022 بالشحن اللاسلكي

دنيا يـٓـس

اختيار افضل جوال هواوي في هذا الوقت قد يكون صعبًا للغاية خاصة بعد إصدار شركة هواوي للكثير والكثير من الهواتف التي تتمتع بالمميزات الحديثة مما يجعلها رائدة في المجال؛ لذلك فالآن سنوضح أهم جوالات هواوي لعام 2022 وأهم المميزات التي يمكنك الحصول عليها في حالة استخدامها.

افضل جوال هواوي

هواوي‎‎ ‎‎بي 50 بوكت Huawei P50 Pocket

هواوي “Huawei” تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة

افضل جوال هواوي
شاشة هاتف Huawei P50 Pocket والجزء الخلفي منه
افضل جوال هواوي
كاميرا Huawei P50 Pocket وزاوية تصوير أقرب لشاشة الهاتف
افضل جوال هواوي
شكل Huawei P50 Pocket عند إغلاقه
افضل جوال هواوي
كاميرا هاتف Huawei P50 Pocket
افضل جوال هواوي
شكل هاتف Huawei P50 Pocket من الخارج عند إغلاقه

المميزات التي يحتوي عليها هذا الهاتف تجعله افضل جوال هواوي لعام 2022 وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

رقم الصنف 578978
رقم المصنع 51096WVV
سعة الهاتف 512 جيجابايت
مقاس الشاشة 6.9 بوصة، 1.04 بوصة الشاشة الثانية
مميزات الكاميرا الخاصة ‎Dual‎-‎View Video, Time-Lapse, Ultra Wide Angle Lens‎
عدد مراكز المعالجة النواة ثماني النواة
سعة البطارية 4000 mAh
نظام التشغيل HarmonyOS 2.0
شبكات الاتصال المدعومة 4G LTE
تقنية التوصيل بلوتوث – واي فاي
سلسلة الموديل هواوي بي
نوع الشريحة شريحة نانو صغيرة
عدد الشرائح المدعومة شريحتي 4G ،4G
اللون ذهب ممتاز
المنافذ USB _ Type C
سعة ذاكرة النظام 12 جيجابايت رام
نوع شريحة المعالج كوالكوم سناب دراغون 888
سرعة المعالج 1‎X ‎2‎.84‎ (Cortex‎-‎A78‎) + ‎3‎X 2‎.42‎ (Cortex-A78‎) + ‎4‎X ‎1‎.8‎ GHz‎
وحدة المعالجة المركزية Cortex-X1 + Cortex-A78 + Cortex-A55
وحدة معالجة الرسومات ادرينو 660
نوع البطارية بطارية ليثيوم أيون
طريقة الشحن شاحن لاسلكي / سلكي
تقنية شحن البطارية 40W (Fast Charging)
فلاش نعم
دقة تصوير الفيديو 4K@30fps – 1080p@30/120fps
نوع الشاشة Foldable OLED
دقة الشاشة الشاشة الرئيسية: 1188 × 2790 Pixels

عرض الغلاف: 340 × 340 Pixels
متجر التطبيقات متجر تطبيقات هواوي
أجهزة الاستشعار ‎Ambient Light, Color Temperature, Compass, Proximity, Hall‎
قارىء البصمة البصمة على الجانب
نظام تحديد المواقع GPS نعم
مميزات خاصة LED Flash, HDR, Panorama‎
العرض 87‎.30‎ mm ( ‎3‎.44‎ in )‎
الارتفاع 170.00 مم‎
العمق 7.20 مم‎
الوزن 190.00 جم‎
مدة الضمان (بالأشهر) 24
مقدم الضمان المصنع

هواوي‎‎ ‎‎بي 50 برو Huawei P50 Pro

افضل جوال هواوي
الواجهة الرئيسية لهاتف Huawei P50 Pro والكاميرا الخاصة به
افضل جوال هواوي
شاشة هاتف Huawei P50 Pro والواجهة الخلفية منه
افضل جوال هواوي
شاشة هاتف Huawei P50 Pro عن قرب

من أهم الهواتف التي تم إصدارها عام 2022 هو هاتف هواوي بي 50 برو بإمكانياته المتطورة التي جعلته افضل جوال هواوي لهذا العام ومن أهم مميزاته:

رقم الصنف 578973
رقم المصنع 51096VSM
سعة الهاتف 256 جيجابايت
مقاس الشاشة 6.6 بوصة
مميزات الكاميرا الخاصة True‎-‎Form Dual-Matrix Camera, Slow-Motion Selfie, Smart Eye-tracking‎
عدد مراكز المعالجة النواة ثماني النواة
سعة البطارية 4360 mAh
نظام التشغيل EMUI 12
شبكات الاتصال المدعومة 4G LTE
تقنية التوصيل بلوتوث – واي فاي
سلسلة الموديل هواوي بي
نوع الشريحة شريحة نانو صغيرة
عدد الشرائح المدعومة شريحة ثنائية (هجين)
اللون ‎ذهبي أسود‎
المنافذ USB _ Type C
سعة ذاكرة النظام 8 جيجابايت رام
نوع شريحة المعالج كوالكوم سناب دراغون 888
سرعة المعالج 1‎X ‎2‎.84‎ (Cortex‎-‎A78‎) + ‎3‎X 2‎.42‎ (Cortex-A78‎) + ‎4‎X ‎1‎.8‎ GHz‎
وحدة المعالجة المركزية Cortex-X1 + Cortex-A78 + Cortex-A55
وحدة معالجة الرسومات ادرينو 660
نوع البطارية ليثيوم بوليمر
طريقة الشحن شاحن لاسلكي / سلكي
تقنية شحن البطارية 66W (Super Charge) + 50W (Wireless)
فلاش نعم
دقة تصوير الفيديو 4K@30fps – 1080p@30/60fps
نوع الشاشة شاشة اوليد
دقة الشاشة 1228 بيكسل X 2700
متجر التطبيقات متجر تطبيقات هواوي
أجهزة الاستشعار ‎Ambient Light, Hall, Proximity‎, Color Temperature, Compass, Gravity.
قارىء البصمة In-screen
نظام تحديد المواقع GPS نعم
مميزات خاصة Splash, Intelligent Cross‎-‎Device Collaboration, Dust and Water Resistant (IP68‎).
العرض 72.80 مم‎
الارتفاع 158.80 مم‎
العمق 8.50 مم‎
الوزن 195.00 جم
اتصال المجال القريب NFC نعم
ذاكرة تخزين خارجية بطاقة ذاكرة نانو حتى 256 جيجابايت
مدة الضمان (بالأشهر) 24
مقدم الضمان المصنع
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دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.

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