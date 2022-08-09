HTC تطرح أول هاتف بنسخة metaversa بأسعار مميزة

طرحت شركة HTCهاتف زكي جديد DESIRE 22 PRO، وهو مزود بوظائف VIVERSE metaverse، وهي نسخة لديها القدرة على تشغل محتويات ثنائية و ثلاثية الأبعاد على الأجهزة ذات الواقع الممتد ” XR ” والتي يمكن من خلاله ربط الأفراد و المجتمعات معا للسماح بالتفاعلات بعوالم افتراضية متنوعة من خلال استخدام الأجهزة الداعمة للمنصة .

نظام VIVERSE metaverse

يعتبر نظام VIVERSE metaverse نظام بيئي يربط الناس من جميع أنحاء العالم في حياة افتراضية سهل الوصول إليها، ويمكن لنظام VIVERSE metaverse تمكين جميع المستخدمين من الاستكشاف و اللعب و العمل والقيام بتجارب جديدة من نوعها في بيئة تعتبر آمنة على مستخدميها، و يمكن لنظام VIVERSE metaverse ربط الافراد و المجتمعات و السماح بإجراء التفاعلات بعوالم افتراضية من خلال استخدام الأجهزة الداعمة لهذه المنصة.

مميزات هاتف HTC Desire 22 pro بنسخة VIVERSE metaverse

يوفر هاتف HTC Desire 22 pro بنسخة VIVERSE metaverse، العديد من المميزات، وهي كالتالي :

الدخول إلى viverse لتداول الأصول الرقمية مع القدرة على إنشاء عدد من المساحات الافتراضية المشتركة

إنشاء vive Avatar بسهولة مع القدرة على دعم الصور الرمزية للجسم بصورة كاملة vrm، كما يمكن استخدام الصور الرمزية الافتراضية المخصصة بخدمات viverse وذلك للسفر في المعارض الفنية واجتماعات العمل و الحفلات الموسيقية و العديد من الأنشطة و التجارب المختلفة

يتكامل تطبيق vive مع نظارات vive flow vr

تعد vive wallet طريقة آمنة و سهلة للوصول إلى الافتراضية الشخصية، ويمكن للمستخدمين تخزين أصولهم الرقمية في محفظة vive، كما يمكنهم الانتقال إلى vive market ليتمكنوا في المستقبل من شراء nft ، ويمكن اعتبار wallet أصول رقمية في viverse pass

مواصفات هاتف HTC Desire 22 pro

تتميز مواصفات هاتف HTC Desire 22 pro، بعدد من المميزات التي تفاضل بينه و بين غيره من الهواتف ذات نفس الفئة، ومواصفاته هي:

نظام تشغيله أند رويد 12

أبعاده 166.3 * 76.9 * 9.4 ملم

وزنه 205.5 جرام

نسبة العرض إلى الارتفاع 20.9

شاشة 120 + lcd full hd ، 6.6 بوصة ” 2412 * 1080 بكسل “

كاميرا بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.79 / f

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا باكسيل و فتحة عدسة 2.4/ f، ومستشعر عمق 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/ f وفلاش led

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0/ f

8 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت تخزين و ذاكرة قابلة للتوسيع ببطاقة micro SD

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب

معالج Qualcomm Snapdragon 695 5g ، وهو مقترن بمعالج رسوميات Adreno 619 GPU

مقاوم للغبار و الرذاذ ” IP67″

بطارية شحن سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة وهي نموذجية و مزودة بتقنية QUICK CHARGE 3.0، حتى 18 وات و الشحن لاسلكي ولا سلكي عكسي متوافق مع QI

سعر HTC Desire 22 pro

طرحت شركة HTC هاتفها الجديد Desire 22 proباللون الأسود الليلي و اللون الذهبي، بسعر 404 دولار أمريكي و يعادله بالمصري 7.676 جنيه، و في المملكة المتحدة تم طرحه بسعر 399 جنيه إسترليني وهو يعادل 489 دولار أمريكي، والهاتف الجديد متاح بالأسواق بداية من اول أغسطس الجاري 2022 ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه بالشرق الأوسط.