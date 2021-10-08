كيف أعرف من شاف أستوري واتساب وهو عامل إخفاء ظهور؟ تطبيقات

نضع الأستوري على الواتساب ونرغب دائماً في معرفة مين شاف الأستوري الخاص بنا هناك الطريقة العادية والتي جميعنا يستخدمها من خلال الضغط على الحالة والتي يظهر أسفلها عدد من رآى الأستوري وهناك طريقة الثلاث نقاط والضغط على العين ورؤية من قام بفتح الأستوري الخاص بنا، ولكن هناك البعض من لا يرغب في إظهار نفسه أي عامل إخفاء ظهور لجهات اتصاله وهناك عدة طرق لمعرفة من يتابع الأستوري في الخفاء.

كيف أعرف من شاف أستوري واتساب وهو عامل إخفاء ظهور؟

هناك بعض التطبيقات التي تقوم بذلك كما أن نسخة واتساب الذهبي يعمل بها تلك الخاصية ولكني لا انصح بتحميله فهناك العديد من النسخة الذهبية المقلدة والتي بمجرد تحميلة يتغير اسمه إلى تطبيق آخر ولكن إن كنت متأكد من النسخة التي تقوم بتحميلها فقم بتحميلها لتعرف من قام بمتابعة حالتك في الخفاء من خلال اتباع الخطوات.

قم بفتح واتساب. الضغط على علامة تبويب الحالة. الضغط على حالتي. الضغط على حالة لرؤية وجهات النظر ثم أيكونه العين. تحقق من قائمة مشاهدي الحالة واتساب وهنا يظهر جميع من شاهدوا الحالة بمن عامل إخفاء.

تطبيقwhats tracker

هو أحد التطبيقات المساعدة التي من خلاله يمكنك معرفة من شاهد حالاتك على الواتساب وهو يعمل على أجهزة نظام تشغيل أندرويد، قم بتنزيله من الماركت الخاص بهاتفك وقم بالتسجيل باتباع الخطوات لمعرفة متتبعك على الواتس آب.

تطبيق WREVEALER

هو تطبيق يتماشى مع الأجهزة التي تعمل بنظام IOS التطبيق غير مجاني أي برسوم محددة من خلال التطبيق وهو يسمح لك بمعرفة من قام بزيارة حالاتك من الأي فون أو الأي باد.

تطبيق CHAT WATCH

هو أحد التطبيقات للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والتي تسمح بمعرفة من شاهد حالتك وهو عامل إخفاء، الخلاصة أن واتساب النسخة الأصلية لا يمكن منها أن تعرف من قام بزيارة حالاتك وهو عامل إخفاء إلا من خلال تطبيقات مساعدة وكن حذر من النسخ المقلدة من التطبيقات.