سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X8 5G

أعلنت شركة هونر الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الجديد هونر اكس 8 ، ويعتبر الهاتف الجديد أكثر إقتصادية بالمقارنة بالنسبة لهواتف هونر السابقة، كما ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 480 بتكنولوجيا 8 نانو، بنظام تشغيل Android 11، وفي السطور القادمة سنتعرف على مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Honor X8 5G

كشف شركة هونر عن أهم مواصفات هاتفها الجديد، والتي جاءت علي النحو التالي:

الخامات يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل تأتي واجهة هاتف هونر Magic UI 4.2، وبنظام تشغيل Android 11. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 480+ ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانو، ويأتي المعالج الرسومي من نوع Adreno 619. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع TFT LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1600×720 بيكسل وبجودة HD+ مع أبعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 60 هيرتز. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 163.6×75.1×8.6 مم، ووزن 194 جرام. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف منفذا للسماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

• يدعم الهاتف سماعات خارجية من نوع Mono.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock.

كاميرا هاتف Honor X8 5G

كشفت شركة هونر عن الكاميرا في هاتفها الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0.

• تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بعدد ثلاث كاميرات على النحو التالي:

– تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8.

– تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

– تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

• يتوفر الهاتف باللون الفضي والأسود والأزرق.

سعر هاتف هونر Honor X8 5G

لم يتم الكشف بعد عن سعر هاتف هونر اكس 8 الجديد، ولكن يتوقع الخبراء أن يكون الهاتف في الفئة الاقتصادية المتوسطة نظرا لطبيعة الهاتف، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف حوالي 4000 جنيه مصري.