مواصفات و سعر Honor Play 6T Pro مميزاته وعيوبه

أصدرت شركة هونر الهاتف الجديد Honor Play 6T Pro، في سلسلة بلاي المتميزة لتقدم أقوى تجربة أداء لعشاق الألعاب خصيصاً، حيث قدمت هونر Play 6T السابق أولاً بمواصفات جيدة، وتأتي الهواتف للمنافسة في الفئة الإقتصادية مع دعمها لشبكات 5G، والمعالج القوي وشاشة كبيرة بدقة وضوح عالية بالإضافة الي البطارية المتوسطة التي تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها لهاتف هونر بلاي 6T برو، وما هي مميزاته وعيوبه.