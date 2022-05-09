مواصفات و سعر Honor Play 6T Pro مميزاته وعيوبه
أصدرت شركة هونر الهاتف الجديد Honor Play 6T Pro، في سلسلة بلاي المتميزة لتقدم أقوى تجربة أداء لعشاق الألعاب خصيصاً، حيث قدمت هونر Play 6T السابق أولاً بمواصفات جيدة، وتأتي الهواتف للمنافسة في الفئة الإقتصادية مع دعمها لشبكات 5G، والمعالج القوي وشاشة كبيرة بدقة وضوح عالية بالإضافة الي البطارية المتوسطة التي تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها لهاتف هونر بلاي 6T برو، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Honor Play 6T Pro
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• هونر – Honor
|تاريخ الإعلان
|• ابريل 2022
|توفر الهاتف
|• ابريل 2022
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 163.4 مم
|العرض
|• 74.7 مم
|السُمك
|• 7.5 مم
|الوزن
|• 175 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128، 256 جيجا بايت
|الرام
|• 8 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميدياتك Dimensity 810
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد
|واجهة التشغيل
|• Magic UI 5.0
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|• TFT-LCD
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2388 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 391 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 89.1 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• هونر بلاي 6T برو يأتي بكاميرات مزدوجة:
• 48 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 44 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الفضي، الذهبي
سعر Honor Play 6T Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 220 دولار، أي حوالي 4050 جنيه مصري.
مميزات وعيوب Honor Play 6T Pro
أولاً المميزات :-
• يأتي الهاتف بمعالج من المعالجات القوية ويدعم شبكات 5G ة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع.
ثانياً العيوب :-
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم مستشعر NFC، ولا الجيروسكوب.