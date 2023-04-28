إطلاق الجهاز اللوحي HONOR PAD V8 بشاشة DIMENSITY 8020 ودقة 2.5K والمزيد

أطلقت شركة Honor مؤخرًا جهازًا لوحيًا جديدًا، باسم Honor Pad V8 والذي أصبح رسميًا في الصين بمواصفات مقنعة للغاية، وبسعر مناسب، وفي ظل تصاعد المنافسة في هذا القطاع، يأتي جهاز Honor اللوحي هذا، بميزات أنيقة مثل مجموعة شرائح ذات أداء عالي، وشاشة كبيرة بدقة 2.5K، ومن المثير للاهتمام، أن هناك إصدار أعلى Honor Pad V8 Pro، فلنلقِ نظرة على ما يقدمه الجهاز من مواصفات والتوافر والسعر.

HONOR PAD V8

ميزات ومواصفات الجهاز ومعلومات التسعير