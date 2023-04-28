إطلاق الجهاز اللوحي HONOR PAD V8 بشاشة DIMENSITY 8020 ودقة 2.5K والمزيد
أطلقت شركة Honor مؤخرًا جهازًا لوحيًا جديدًا، باسم Honor Pad V8 والذي أصبح رسميًا في الصين بمواصفات مقنعة للغاية، وبسعر مناسب، وفي ظل تصاعد المنافسة في هذا القطاع، يأتي جهاز Honor اللوحي هذا، بميزات أنيقة مثل مجموعة شرائح ذات أداء عالي، وشاشة كبيرة بدقة 2.5K، ومن المثير للاهتمام، أن هناك إصدار أعلى Honor Pad V8 Pro، فلنلقِ نظرة على ما يقدمه الجهاز من مواصفات والتوافر والسعر.
HONOR PAD V8
ميزات ومواصفات الجهاز ومعلومات التسعير
- يحتوي جهاز Honor Pad V8 على شاشة ضخمة بمقاس 11 بوصة، وبدقة 2.5K، وهي شاشة من نوع LCD، وإلى جانب الدقة العالية والشاشة الكبيرة، فإنها توفر أيضًا معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
- يقوم بتشغيل الجهاز اللوحي Honor Pad V8، مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 8020 الجديدة تمامًا، ولكن لسوء الحظ، المواصفات الدقيقة الخاصة بهذه الشرائح الجديدة غير متوفرة بعد.
- يأتي الجهاز مزودًا بتقنية Honor TurboX لتعزيز الأداء، خاصة في الألعاب.
- يأتي الجهاز بمتغيرات للذاكرة وهي: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت من التخزين.
- يحتوي HONOR PAD V8 على مكبرات صوت رباعية مع مواد بوليمر باس بحجم ميكرون، والتي تهدف إلى تقديم تجربة صوتية عالية الجودة مثل المسرح.
- يأتي الجهاز اللوحي مع بطارية ضخمة تبلغ 7250 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 22.5 وات.
- يزن الجهاز 485 جرامًا فقط، وهو رقيق جدًا ، حيث تبلغ سماكته 7.35 مم فقط.
- يتوفر جهاز هونر Pad V8 حاليًا في الصين، ولكنه في مرحلة الحجز المسبق فقط، وسيتم بيع طراز 128 جيجابايت مقابل حوالي 1799 يوان صيني، بينما سيكون إصدار 256 جيجابايت بسعر 1899 يوان صيني.
- يدعم جهاز Honor Pad V8 أيضًا ميزة MagicRing، والتي تتيح التفاعل عبر الشاشات والتعاون متعدد الشاشات، ولذلك يُفترض أنه يعمل بشكل جيد مع Honor MagicBook X14 و X16 اللذين تم إصدارهما مؤخرًا .
- يدعم الجهاز أيضًا التحكم عن بعد من قبل الوالدين والميزات الأخرى المتوفرة في MagicOS 7 (Android 13).
- يدعم لوحة مفاتيح Honor Magic Floating و Honor Magic Pencil 3.
- في الوقت الحالي، لا تتوفر إي معلومات أو إعلان رسمي حول التوفر الدولي، ولكن بالنظر إلى إصدارات Honor الأخيرة في الأسواق العالمية لـ Honor Magic5 Pro، من المفترض أن هذا الجهاز اللوحي سوف يتم طرحه في أوروبا والأسواق الأخرى قريبًا.