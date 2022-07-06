لعشاق الألعاب.. سعر ومواصفات هاتف Honor Magic4 Pro الرائع بمعالج قوي

أطلقت شركة هونر الصينية منذ فترة هاتفها الرائد والمميزة Honor Magic4 Pro في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، حيث يأتي ذلك الهاتف بمميزات رائعة تجعل من الهاتف محط أنظار العديد من المستخدمين بعد فترة من الانتظار، حيث يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة ومعالج قوي مع كاميرا خلفية ثلاثية.

هاتف Honor Magic4 Pro

من جانبه أشار الموقع التقني الشهير “جي إس إم أرينا” أن هاتف هونر الجديد يأتي بشاشة كبيرة رائعة بقياس 6.81 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وهي من نوع LTPO OLED، ودقة عرض 1312 x 2848 بيكسل، وهو من الهواتف التي تقدم أداء ممتاز في تشغيل الألعاب.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف هونر Honor Magic4 Pro بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية وهو من نوع SM8450 Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج رسومي Adreno 730 لتقديم أداء مميز للألعاب، حيث يأتي الهاتف مقترناً بذاكرة كما يلي:

الرام ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت

نظام التشغيل

يعمل هاتف هونر الحديث بواجهة مستخدم للسوفت وير Magic UI 6، والتي ترتكز على نظام التشغيل أندرويد 12 وهو من أحد أنظمة التشغيل حالياً.

الكاميرا

يقدم هاتف هونر كميرا خلفية ثلاثية كما يلي:

كاميرا رئيسية بمستشعر دقة 50 ميجا بيكسل.

كاميرا فائقة الاتساع ultrawide دقة 50 ميجا بيكسل.

كاميرا تليفوتوجرافية دقة 64 ميجا بيكسل مع تكبير بصري 3.5x

كاميرا أمامية لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 12 ميجا بيكسل.

مميزات

يدعم فلاش LED.

تقنية HDR و Panorama.

دعم تصوير الفيديو بدقة 4k.

البطارية

يحتوي هاتف Honor Magic4 Pro على بطارية كبيرة بسعة 4600 مللي أمبير، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل بنسبة 100% خلال نصف ساعة.

سعر هاتف هونر Honor Magic4 Pro

يبلغ سعر هاتف هونر الجديد حوالي 1200 دولار أمريكي، ويمكن من خلال عملية حسابية بسيطة التعرف على سعر الهاتف في العديد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية والكويت وغيرها، وذلك من خلال مقارنة العملة المحلية بالدولار، حيث من المتوقع أن يكون سعره في مصر أكثر من 23 ألف جنيه.