Honor Magic V5 ابتكار يضع معايير جديدة لعالم الهواتف الذكية من هونر

أعلنت شركة هونر عن طرح أحدث هواتفها HONOR Magic V5 القابل للطي في السوق المصري، يُعد هذا الهاتف من بين القليل من الهواتف الصينية في هذه الفئة التي تُتاح رسميًا في مصر، روجت الشركة للجهاز باعتباره الأخف والأقل سُمكًا بين الهواتف القابلة للطي، مع الحفاظ على ميزة البطارية الكبيرة التي تميز الهواتف التقليدية.

مميزات هاتف HONOR Magic V5

تصميم قابل للطي بأبعاد مميزة ووزن خفيف نسبيًا.

مقاوم للماء والغبار بشهادة IP58 / IP59.

شاشتين OLED بجودة FHD+، معدل تحديث 120Hz، سطوع عالي حتى 5000 شمعة، ودعم مليار لون.

طبقات حماية قوية للشاشات (Super Armored للشاشة الداخلية و Anti-scratch NanoCrystal للشاشة الخارجية).

معالج قوي جدًا Snapdragon 8 Elite بمعمارية 3 نانومتر وأداء رسومي ممتاز مع Adreno 830.

يعمل بواجهة MagicOS 9 المبنية على Android 15.

خيارات تخزين ورام متعددة تصل إلى 1 تيرابايت + 16 جيجا رام.

كاميرات خلفية قوية: رئيسية 50MP مع مثبت بصري OIS.

عدسة بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3X بدقة 64MP،

عدسة واسعة 50MP.

دعم تصوير فيديوهات حتى 4K@60fps مع Laser AutoFocus.

كاميرا سيلفي أمامية في الشاشتين بدقة 20MP مع تصوير 4K ودعم المثبت الإلكتروني EIS.

سماعات Stereo بصوت محيطي واضح.

بطارية 5820mAh من نوع Silicon Carbon تدعم:

شحن سريع 66 وات.

شحن لاسلكي سريع 50 وات.

شحن عكسي 5 وات.

دعم NFC + مستشعر IR للتحكم في الأجهزة.

ألوان متعددة (أبيض – أسود – بني – ذهبي).

عيوب هاتف HONOR Magic V5

• لا يدعم تركيب كارت ميموري للتخزين الإضافي.

لا يوجد منفذ سماعات 3.5mm.

السعر المتوقع مرتفع (نظرًا للفئة والتقنيات).

وزن الهاتف ما زال أعلى من الهواتف التقليدية (217–222 جرام).

سعر موبايل Honor Magic V5

تم تحديد سعر هاتف Honor Magic V5 الجديد في السوق المصري للنسخة التي تأتي بسعة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة رام 16 جيجابايت بمبلغ 85,650 جنيه مصري.

هاتف Honor Magic V5 يجمع بين التصميم الأنيق القابل للطي والأداء القوي بمعالج سناب دراجون الرائد، مع شاشات مذهلة ودعم تقنيات حديثة للشحن والكاميرات. ورغم بعض العيوب مثل غياب منفذ السماعات وعدم دعم كارت ميموري، إلا أنه يظل خيارًا ممتازًا لعشاق الهواتف الباحثين عن الابتكار والقوة.