Honor 70 Pro هاتف ثوري جديد بجيل متطور من هونر ضمن سلسلة من 3 هواتف تتحدى بها سامسونج

إسلام عوض

تتجهز الآن شركة هونر لإطلاق سلسلة هواتف جديدة رائدة تتحدى بها كبرى شركات الهواتف الذكية، وتشتمل هذه السلسلة على هاتف Honor 70 Pro وهاتف Honor 70، وهاتف ثالث وهو +Honor 70 Pro، ووفق أحدث التسريبات الواردة عن تلك السلسلة، فسوف تنطلق قريباً وبالتحديد في يوم 30 مايو الجاري.

Honor 70 Pro هاتف ثوري جديد بجيل متطور من هونر تتحدى به سامسونج وكبرى شركات الهواتف الذكية
المحتويات
هاتف Honor 70 Pro ومواصفات سلسلة هونر المرتقبة
مواصفات هاتف Honor 70
مواصفات Honor 70 Pro
مواصفات هاتف Honor 70 Pro بلس
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هاتف Honor 70 Pro ومواصفات سلسلة هونر المرتقبة

ووفق ما ورد من معلومات حتى الآن عن سلسلة هونر المنتظرة، فسوف تنطلق بتصميم ماسي سيتم حفره في غطاء الهواتف من الخارج، وذلك لعكس الضوء من عدة زوايا، وفيما يلي ننشر أبرز مواصفات هذه السلسة.

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مواصفات هاتف Honor 70

الإصدار الرئيسي من سلسلة هونر هو هاتف Honor 70، وسوف تأتي مواصفاته كالتالي.

الشاشة من نوع OLED
معدل التحديث 120 هرتز
المعالج من كوالكوم ومن نوع Snapdragon 7 Gen 1
الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 54 ميجا بيكسل
المستشعر من سوني
البطارية بسعة 4800 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات

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مواصفات Honor 70 Pro

أما هاتف Honor 70 Pro فسيأتي أعلى من مواصفات النسخة الأساسية، وذلك وفق ما يلي

  • المعالج من شركة ميدياتك.
  • نوع المعالج Dimensity 8100.
  • الشاشة OLED.
  • دقة 2600×1200 بيكسل.
  • الكاميرات ثلاثية بدقة 50+ 50+8 ميجا بيكسل.
  • نوع مستشعر الرئيسية IMX800.

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مواصفات هاتف Honor 70 Pro بلس

وهذا الهاتف هو النسخة الأكبر والأعلى من سلسلة هونر المزمع إطلاقها في 30 مايو الجاري، وسوف يتم تزويده بأحدث المعالجات من نوع Dimensity 9000 والذي تنتجة شركة ميدياتك، والشاشة من نوع OLED ، والبطارية 4600 مللي أمبير، وشاحن فائق السرعة بقوة 100 وات.

Honor 70 Pro هاتف ثوري جديد بجيل متطور من هونر ضمن سلسلة من 3 هواتف تتحدى بها سامسونج 3 20/5/2022 - 8:12 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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