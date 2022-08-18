سعر ومواصفات Honor 70 في السعودية

تم إتاحة هاتف Honor 70 للطلب المسبق في الأسواق والمتاجر السعودية، ويأتي بسعر أقل من 2000 ريال سعودي ليدخل بذلك في منافسة شرسة مع هاتف Samsung Galaxy A73 وXiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G وهذا لتقارب السعر والمواصفات بينهم مع وجود بعض المزايا التي ينفرد بها كل هاتف عن الآخر.

مواصفات Honor 70

الشاشة من نوع OLED، بحجم 6.67 بوصة، بدقة FHD+.

معدل تحديث إطارات 120 هيرتز. المعالج Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G. معالج رسومي Adreno 642L نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم Magic UI 6.1 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات خلفية:

54 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة Ultrawide”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة Depth”

دعم تصوير فيديو بدقة 4K.

دعم فلاش LED ثنائي. الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4. البطارية 4800 مللي أمبير. قوة الشحن 66 واط.

مميزات جوال Honor 70

تصميم وملمس رائع. شاشة Oled منحنية الأطراف بتردد 120 هيرتز، تقدم ألوان مشبعة وسطوع عالي. أداء ممتاز وثابت مع معالج Snapdragon 778G+. أداء رسومي ممتاز في الألعاب مثل لعبة PUBG Mobile، وهذا بفضل المعالج الرسومي Adreno 642L. دعم تقنية Honor GPU Turbo X التي تعطي أقصى عدد من الإطارات الممكنة مع الحفاظ على استهلاك الطاقة. دعم تقنية Sub Pixel Accuracy التي تعطي استجابة لمس أعلى بسبع مرات، وهذا يعطي نعومة واستجابة عالية في الألعاب. الكاميرا الأساسية بدقة 54 ميجابيكسل بمستشعر Sony IMX 800، تقدم تجربة تصوير جيدة. دعم تقنية Solo Cut Vlog Mode والتي تسمح لك في تصوير الفيديو بالتركيز على شخص معين وتتبع حركته كما موضح في الفيديو التالي: دعم مستشعرات: التقارب، NFC، البصمة، الجيروسكوب. دعم تركيب شريحتين اتصال. دعم كافة خدمات جوجل وتطبيقاتها بالإضافة لمتجر جوجل بلاي. بطارية بسعة كبيرة 4800 مللي أمبير. شحن سريع بقوة 66 واط بتقنية Super Charge ومرفق في علبة الهاتف، يمكن شحن 100% من سعة البطارية في 51 دقيقة. شحن عكسي بقوة 5 واط.

عيوب جوال هونر 70

لا يدعم مقاومة الماء والغبار. لا يدعم وضع كارت ذاكرة خارجي. لا يدعم منفذ 3.5 مللي.

سعر هاتف Honor 70

متوفر الهاتف بنسختين بمساحات تخزينية مختلفة بالأسعار التالية:

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,799 ريال سعودي، باللون الفضي والأسود والأبيض الثلجي.

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 2,000 ريال سعودي، باللون الفضي والأخضر.

هدايا الطلب المسبق لهاتف Honor 70

الهاتف متوفر الآن للطلب المسبق من خلال المتاجر التالية:

مكتبة جرير. اكسترا. STC. نون. لولو. Xcite أمازون. IR.

مع وجود هدايا بقيمة 1596 ريال سعودي وهم كالتالي: