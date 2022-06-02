Honor تعلن هواتفها الجديدة التي تمتاز بمواصفات ثورية

بعد عدة من التسريبات أخيراً شركة honor تعلن هواتفها الجديدة من سلسلة honor 70.

وتحتوي سلسلة honor 70 على ثلاثة هواتف(honor 70, honor 70 pro, honor 70 pro plus)

وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن هاتف Honor 70 pro plus، وهو أعلى نسخة في السلسلة.

هل أنت مستعد؟

هيا بنا لمعرفة سعر ومواصفات هاتف أونور 70 برو بلس.

مواصفات هاتف Honor 70 pro plus

مواصفات عامة هاتف Honor 70 pro plus مزود بنظام تشغيل أندرويد الإصدار 12، بواجهة المستخدم مقدمة من طرف Magic UI 6.1، مع دعمه لشبكة الجيل الخامس(GSM / HSPA / LTE / 5G) عن طريق تركيب شريحتين من نوع nano sim، ويصل وزن الجهاز 192 جراما. مواصفات الشاشة الشاشة من نوع OLED بحجم 6.78 بوصة تستحوذ على 91.1 في المئة من واجهة الهاتف الأمامية، ودقتها تصل إلى (1200 * 2652) بيكسل وسرعة تحديثها تصل إلى 120 هرتز. مواصفات العتاد الداخلي هاتف أونور 70 برو بلس مزود بمعالج ثماني النواة من نوع MediaTek Dimensity 9000 (4 nm)، وتردد هذه الأنوية هي كالتالي:

1 * 3.05 جيجا هرتز

3 * 2.6 جيجا هرتز

4 * 2.0 جيجا هرتز

ولي التخزين العشوائي (RAM) فهناك إصدارين :

8 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية تصل 256 جيجابايت

12 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية تصل 256 جيجابايت مميزات الكاميرا ظهر الهاتف يتوفر على ثلاثة كاميرات التي تصل دقتهما على التوالي إلى 54، 50، 8 ميجا بكسل، وتصل دقة تصوير الفيديو إلى:

[email protected]

[email protected]/60fps وأما الكاميرا الأمامية فدقتها تصل 50 ميجا بكسل، وتصل دقة تصوير الفيديو إلى:

[email protected]

[email protected]

(مع دعم خاصية البانوراما، وتوفر على فلاش أمامي من نوع LED، وخاصية HDR) مميزات البطارية تصل سعة بطارية أونور 70 برو بلس إلى 4500 ملي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 100 واط

مميزات إضافية لهاتف honor 70 pro plus

هذا الهاتف مزود بأحدث أنواع الحماية من بينها (مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة، التعرف على الوجه، النمط، الرقم السري، كلمة السر)

محتويات علبة الجهاز

الهاتف

الشاحن بقوة 100 واط

كابل من نوع USB Type-C

جراب للحماية

دبوس لإخراج الشرائح

عيوب هاتف Honor 70 pro plus

للأسف الشديد الهاتف لا يدعم إمكانية إضافة تخزين خارجي عبر بطاقة MicroSD.

الهاتف المحمول لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5mm jack.

سعر هاتف Honor 70 pro plus