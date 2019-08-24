فواتير التليفون المنزلي أغسطس 2019 – عبر رابط المصرية للاتصالات الجديد

نقدم لكم فواتير التليفون المنزلي أغسطس 2019 في مصر، حيث أن عمليات البحث قد بدأت تشتد عن فاتورة التليفون الأرضي في مصر عن شهر أغسطس 2019 عن طريق الرابط الرسمي لـ موقع الشركة المصرية للاتصالات الجديد، حيث أن ذلك الرابط متواجد أدنى المقال بغرض الاستعلام بكل سهولة عن قيمة فواتير التليفون المنزلي المحلي والمباشر عن شهر أغسطس 2019 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مع العلم بأن الشركة المصرية للاتصالات تقدم طرق دفع عديدة لـ فاتورة التليفون، ومن الطرق المفضلة لدي عملائها، هي طريقة خدمة فوري، بل هي الأكثر استخداماً، والسبب يرجع لسهولتها وقصر الوقت في التعامل معها.

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نقدم لكم اليوم فواتير التليفون المنزلي أغسطس 2019، حيث أن ذلك الأمر زادت عنه عمليات البحث عن توقيت السداد لـ فاتورة التليفون الأرضي المباشر والمحلي، حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات يبدأ التحصيل لتلك الفواتير اعتباراً من يوم 15 يوليو وحتى يوم 15 أغسطس 2019، بمعنى أن فترة تحصيل فواتير أغسطس 2019 سوف تستمر لمدة نحو الـ 1 شهر كامل، والشركة تركت كامل الحرية لعملائها الكرام في جميع أنحاء مصر في السداد بطرق مختلفة ومتنوعة منها، التحويل بنكي، خدمة فوري…..

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طريقة الإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي يوليو 2019

– كل ما عليك القيام به، الضغط هنـــــــــــــا، وسوف تظهر لك الموقع الرسمي لسداد فواتير التليفون المنزلي لشهر أغسطس 2019

– يجب أولاً الاشتراك في الخدمة عبر الإيميل الخاص بك وكتابة كافة البيانات المطلوبة

– وفي الخانة الخالية تقوم بكتابة رقم التليفون المنزلي الخاص بك

– ومن بعدها تقوم بالضغط على أيقونة “اعرض الفواتير”

– وفي ثواني قليله جداً لا تتعدى الـ 3 ثوان، سوف يكون أمامك قيمة فاتورة التليفون الأرضي المستحقة بالجنيه المصري

طريقة الإشتراك في اخطارات فواتير التليفون الأرضي عبر الإيميل، من هنــــــــا

وعبر المدة المعلنه من جانب المجموعة المصرية للاتصالات، تتمكن في أقرب سنترال لك سداد قيمة الفاتورة، أو أي مكان مخصص لدفع قيمة الفواتير، وفي حالة عدد سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال نحو الـ 6 أشهر، سوف تقع عليك غرامه سببها تأخير سداد فواتير التليفون المنزلي ، ومن المحتمل أن يتم إلغاء خدمة التليفون الأرضي على نحو نهائي، كما تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم خدمات عظيمة وقيمة على موقعها الإليكتروني والكثير من العروض أيضاً، كل ما عليك هو الاتصال على الخط الساخن رقم 111 فقط.

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لا يجب أن نغفل بأن المجموعة المصرية للاتصالات خلال الفترة السابقة قد حسنت من أداء الخدمة الصوتية، كما تعلن كل فترة قصيرة عن عروض مستهدفه فئات عريضة من شعب مصر، وفي النهاية نكون قد قمنا بتقديم طريقة الإستعلام عن فواتير التليفون المنزلي أو الأرضي عن شهر أغسطس 2019 وطرق الدفع المختلفة لها، وتعتبر الخدمة الأفضل التي تقدمها الآن المجموعة المصرية للاتصالات، هي التعاقد على خط الهاتف الأرضي بدون التحرك من المنزل وعدم الذهاب لأي فرع من فروعها وتبلغ تكلفته نحو الـ 50 جنيه مصري فقط، ومن بعد التعاقد تقدم لك الخدمة مجانية ولمدة تصل لنحو الـ 6 أشهر.

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وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أغسطس 2019 أعلى المقال، وهنا نصل للمحطة الأخيرة، وهي تقديم رابط الشكاوى الرسمي بالشركة المصرية للاتصالات، وهذا عبر الضغط هنـــــــــــــــا، في حالة مواجهة أي مشكلة تخص فواتير التليفون المنزلي شهر أغسطس 2019 مثل ارتفاع أسعار قيمة الفواتير، كل ما عليك هو الدخول على ذلك الرابط فقط، وتقدم الشكوى الخاصة بك، وسوف يتم في وقت قريب جداً الرد عليك.

تحديثات

* لقد تم إصدار فاتورة أغسطس يوم 15 من الشهر الحالي

* يمكنك السداد خلال فترة السماح حتى 14 من الشهر التالي

* لمعرفة قيمة الفاتورة وطرق السداد، يُرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة، من هنــــــــــــــــــــا

* في حالة وجود شكوى برجاء إرسال الشكوى إلى [email protected] أو الاتصال بـ 111

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