ألغاز تاريخية مسلية مع حلولها 

جميعنا نعلم أن أسهل طريقة للتعرف على معلومات جديدة، هي مشاركة الأصدقاء ببعض الألغاز المسلية، خاصةً تلك المرتبطة بالتاريخ؛ لذلك سوف نتعرف سويًّا اليوم على موسوعة ألغاز تاريخية مع حلولها.

ألغاز تاريخية مميزة

توجد العديد من الألغاز التاريخية الغير منتشرة، ومن أمثلتها التالي:-

ما هي الحرب الأقصر مدة طوال تاريخ البشرية؟

الإجابة:- الحرب التي كانت مندلعة بين زنجبار وانجلترا، حيث استمرت حوالي 40 دقيقة فقط.

ما العام الهجري الذي فُرِض الصيام فيه على المسلمين؟

الإجابة:- العام الثاني.

ما اسم الشخصية التي قامت بطرد الصليبيين من المسجد الأقصى؟

الإجابة:- صلاح الدين الأيوبي.

ما هي السنة التي قام فيها هتلر بالانتحار؟

الإجابة:- عام 1945 ميلاديًا.

ما السورة الأخيرة في القرآن التي كان نزولها في مكة وما هي السورة المكية الأولى؟

الإجابة:- السورة المكية الأخيرة هي سورة الروم، والأولى هي العلق.

ما اسم القائد الأموي الذي لم يقبل أن يحارب علي بن أبي طالب أثناء موقعة صفين؟

الإجابة:- موسى بن نصير.

ما هي المدينة التي جعلها الهكسوس عاصمة لهم بعد نجاحهم في احتلال مصر؟

الإجابة:- مدينة أواريس والمعروفة حاليًا باسم محافظة الشرقية.

ما اسم الرجل الأول الذي استطاع السير على القمر، وفي أي عام؟

الإجابة:- رائد الفضاء نيل أرمسترونج، وكان ذلك خلال عام 1969.

ألغاز متنوعة

توجد الكثير من المعلومات التاريخية الغائبة عن أذهاننا، ومن أهمها التالي:-

ما اسم المؤرخ اليوناني الملقب بأبو التاريخ؟

الإجابة:- المؤرخ هيرودوت.

من الشخص الذي طُبعَت صورته على طوابع البريد الأولى ولم يكن ملكًا؟

الإجابة:- الأديب الفرنسي ويليام شكسبير.

ما هي المدينة الليبية التي تمت فيها مهاجمة المجمع الدبلوماسي الأمريكي أثناء سبتمبر عام 2012؟

الإجابة:- بنغازي.

ما هي المدينة التي أقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية الحديثة الأولى؟

الإجابة:- أثينا في اليونان عام 1896.

ما هي الجامعة الأولى التي تم إنشاؤها على مستوى العالم؟

الإجابة:- جامعة القرويين المغربية بفاس، وكان ذلك خلال عام 859 ميلاديًا.

من هو الفرعون المصري الذي كان مؤمنًا بفكرة الإله الواحد؟