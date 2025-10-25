“ H2 Destiny Awakening – الخطوة الكبرى نحو إنسان آلي يخدم البشر”

في هذا الفيديو يظهر H2 وهو يقف بارتفاع حوالي 180 سم (5 قدم 11 إنش)، ووزن نحو 70 كجم، ويؤدي حركات معقدة مثل دوران (pirouette)، حركات كاراتيه، ومشي عرض أزياء ما يعطي انطباعًا بأن “الإنسان الآلي” القادم ربما يكون أقرب مما نتخيّل. (South China Morning Post)

كشفت شركة Unitree Robotics في الصين عن أحدث ابتكاراتها، الإنسان الآلي المسمّى H2 Destiny Awakening، والذي يمثل قفزة نوعية في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر من حيث الخبرة الحركية والديناميكية.

يقف H2 بارتفاع تقريبياً 180 سم ويزن نحو 70 كجم، وهو مزود بمحركات قوية تتيح له عزم دوران (torque) يصل إلى نحو 120 نيوتن-متر في الذراعين، و360 نيوتن-متر في الساقين، وفق تحليل في LiveScience. (Live Science)

ومن أبرز ما لفت الانتباه، قدرته على تنفيذ حركات “رشيقة” تتجاوز مجرد المشي أو الجري: دوران في الهواء، حركات تشبه الباليه، وحتى حركات قتال خفيفة (كاراتيه). هذا ليس لأغراض الترفيه فحسب، بل لإظهار مدى كفاءة المفاصل والمحركات والتوازن. (Live Science)

تمثل هذه الخطوة استكمالًا لتوجه Unitree نحو الاستخدامات البشرية للروبوتات، ليس فقط في المصانع أو المعامل، بل في مساحات أكثر عمومية: الخدمة في المطاعم، الفنادق، حتى ربما في المنازل أو الأماكن العامة. الشركة تصف H2 بأنه “وُلد لخدمة الجميع بأمان وودّ” (born to serve everyone safely and friendly). (Live Science)

ومع ذلك، يطرح هذا الابتكار أسئلة كبيرة حول التطبيقات الفعلية والمخاطر المحتملة:

هل ستُستخدم هذه الروبوتات في المصانع الثقيلة؟ أم في الأماكن العامة والخدمات؟

ما الثمن؟ ومتى ستطرح للبيع؟ حتى الآن لا يوجد إعلان واضح عن السعر أو التوفر العام. (Live Science)

الجانب الأخلاقي والأمني: هل هناك إمكانية أن تُستخدم هذه الروبوتات في تطبيقات عسكرية أو أمنية؟ بعض التقارير تشير إلى أن الشركة قد تواجه ضغوطًا في هذا المجال. (The Washington Post)

في ضوء هذا، H2 ليس مجرد “روبوت” بل إعلان عن دخول عصر حيث الحدود بين الإنسان والآلة تتلاشى. ولكل من يرصد مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإن ما تفعله Unitree اليوم يمكن أن يكون مدخلاً لمستقبل “الخدمة الذاتية” للبشر — مع كل ما يحمله ذلك من إمكانات وفرص… ومخاطر.

إذا كنت مهتمًا بالمجال التكنولوجي، فإن H2 يمثل ما يمكن اعتباره «نقطة تحوّل» في صناعة الروبوتات، ومن المهم مراقبة خطوات Unitree القادمة: التوفر التجاري، التكلفة، وتطبيقات الاستخدام. من جهةٍ أخرى، على المهتمين بالسياسات التقنية والأمنية أن يطرحوا الأسئلة نفسها: من يتحكم في هذه الروبوتات؟ وأين تُستخدم؟ ومتى؟