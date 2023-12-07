GTA 6.. عودة الثنائي الإجرامي الأسطوري Grand Theft Auto في مدينة فايس

بعد انتظار دام لسنوات، طرحت شركة “روك ستار” الإعلان الرسمي الترويجي للعبة GTA 6، الإصدار السادس من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التي حققت نجاحًا تجاريًا ونقديًا كبيرًا، ويأتي إعلان Grand Theft Auto بعد 10 سنوات من إطلاق الإصدار السابق من اللعبة، GTA V، والذي كان من أكثر الألعاب مبيعًا في تاريخ صناعة الألعاب، وتدور أحداث اللعبة في مدينة لوس سانتوس الخيالية، والتي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتتميز المدينة بحجمها الكبير وتنوعها الجغرافي، حيث تضم مناطق حضرية وريفًا وصحراء، ويظهر الإعلان تطورًا كبيرًا في رسوميات اللعبة، والتي تبدو أكثر واقعية وتفاصيل من أي وقت مضى، كما يتميز الإعلان بقصة مثيرة تدور حول الجريمة والفساد.

ويركز إعلان لعبة Grand Theft Auto على الشخصيات الرئيسية الثلاث للعبة، وهم:

كارلا جونزاليز، وهي امرأة أمريكية من أصل لاتيني تعيش في مدينة لوس سانتوس.

فرانكلين لينكولن، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي يحاول الخروج من حياة الجريمة.

تريفور فيليبس، وهو رجل أمريكي من أصل أبيض مضطرب نفسيًا.

ومن المقرر إطلاق اللعبة في عام 2025 على منصات PlayStation 5 وXbox Series X/S.

وقد لاقى إعلان جاتا 6 ردود فعل إيجابية من قبل اللاعبين والنقاد على حد سواء، حيث أشادوا بتطور رسوميات اللعبة وقصتها، وقال أحد اللاعبين في تعليق على الإعلان: “إنه حلم أصبح حقيقة، لقد انتظرت هذه اللعبة لسنوات، وآمل أن تفي بالتوقعات”، وقالت ناقدة ألعاب في تعليقها على الإعلان “إنه إعلان قوي للغاية يؤكد أن GTA 6 ستكون لعبة رائعة”.

ومن المتوقع أن تصبح GTA 6 واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا في تاريخ صناعة الألعاب، حيث تتمتع سلسلة جراند ثفت أوتو بشعبية كبيرة بين اللاعبين حول العالم.

إصدار جاتا 6 الجديد

تدور أحداث GTA 6 في مدينة فايس الخيالية، والتي تقع في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتتميز المدينة بتصميمها المميز المستوحى من مدينة ميامي، والتي كانت مسرحًا لكثير من الأحداث الشهيرة في عالم الجريمة المنظمة، وتعتبر مدينة فايس من المدن القليلة في سلسلة GTA التي تقع في الولايات المتحدة، حيث كانت غالبية الألعاب السابقة تدور أحداثها في مدن خيالية مستوحاة من مدن أوروبية أو آسيوية.

قصة GTA 6: ثنائي إجرامي يشكلان عصابة

تركز قصة GTA 6 على ثنائي إجرامي يشكلان عصابة لتنفيذ عدد من المهمات داخل اللعبة، ويبدو أن القصة مستوحاة من قصة الثنائي الإجرامي الشهير بوني إليزابيث وكلايد تشيسنت، والذين نفذوا عددًا كبيرًا من عمليات السطو المسلح في أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة الكساد العظيم.

ولا تزال تفاصيل القصة غير معروفة تمامًا، ولكن يبدو أن اللعبة ستركز على الجانب المظلم من مدينة فايس، حيث سيضطر الثنائي الإجرامي إلى القيام بأعمال إجرامية خطيرة والعمل على تجنب الوقوع في قبضة الشرطة.

إصدار GTA 6: عام 2025

من المقرر إطلاق GTA 6 في عام 2025 على منصات PlayStation 5 وXbox Series X/S، ولا تزال الشركة تحافظ على سرية تفاصيل اللعبة، ولكن يبدو أنها ستكون واحدة من أكثر الألعاب المتوقعة في العام المقبل.