كيفية الحصول على Green Goblin في فورت نايت والفيبوكس مجانًا

محمد فوزي

بعدما انتهينا من توضيح أفضل أماكن الهبوط في خريطة فورت نايت، نوضح لكم كيفية الحصول على Green Goblin أو العفريت الأخضر في لعبة فورت نايت، كذلك كيفية شحن فيبوكس اللعبة مجانًا من أجل شراء المهام والعناصر الأساسية والأسلحة والسكنات، من أجل استخدامها في المنافسات والوصول إلى الأهداف والمستويات المتقدمة، كذلك كيفية الحصول على المكافآت والهدايا والجوائز والقسائم الذهبية.

كيفية الحصول على Green Goblin في فورت نايت والفيبوكس مجانًا

Green Goblin بـ فورت نايت

أما عن كيفية الحصول على العفريت الأخضر في لعبة فورت نايت وهو مايبحث عنه الكثير من اللاعبين، فتم بالفعل تضمينه ضمن الإضافات القوية والرائعة التي سيوفرها تحديث إصدار v19.10 الخاص بتغييرات الخريطة، بجانب بعض الميزات الأخرى مثل (أركين VI – أركين جينكس – عين الصقر)، بجانب عودة الأبراج المائلة التي ترقيتها إلى أصول الفصل 3 P90، مع العلم أن الحدث متواجد بين خريطة مارفال وباتال رويال والتي هبط فيها سبايدر مان بالفصل الثالث.

حزم وفيبوكس فورت نايت
حزم وفيبوكس فورت نايت
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وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إطلاق Green Goblin، إلا أن التسريبات أشارت إلى أنه سيكون متوفرًا خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين، على أن يتوفر أيضًا جلد العفريت الأخضر مع القبعة والدرج والزجاج الخاص به، بالإضافة إلى الطائرة الشراعية الكبيرة التي تظهر لأول مرة مع خلفية وضع الأبراج المائلة،وسط توقعات بأن يكون هذا التحديث هو الأضخم والأكثر إثارة وتشويق في اللعبة خلال العام الجاري 2022.

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كيفية الحصول على Green Goblin في فورت نايت والفيبوكس مجانًا

فيبوكس اللعبة مجانًا

ومن أبرز الميزات الرائعة التي ستتوفر خلال التحديث الجديد هي إمكانية شحن فيبوكس اللعبة مجانًا بدون مقابل في حالة تحقيق نتيجة إيجابية خلال المسابقات والمنافسات وعدم اقتصارها فقط على الهدايا والجوائز، كما يُمكنك استخدام الفيبوكس بشكل فوري في شراء العناصر والمهام من متاجر اللعبة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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