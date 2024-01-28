“Granblue Fantasy Relink” ديمو اللعبة اليابانية يتجاوز 600 ألف عملية تنزيل في غضون أيام قليلة

في ظل المنافسة الشديدة بين الألعاب على مختلف المنصات، يصعب تحقيق نجاح كبير في وقت قصير، ولكن تمكنت لعبة يابانية من تحقيق هذا الأمر الصعب من خلال وصول ديموها الخاص فقط إلى 600 ألف عملية تحميل على متاجر أجهزة PS4 و PS5 في أقل من أسبوع.

ما هي لعبة Granblue Fantasy Relink؟

لعبة Granblue Fantasy Relink هي الجزء الجديد من سلسلة Granblue Fantasy الشهيرة، وهي من نوع الأكشن والRPG، وتم تطويرها ونشرها من قبل شركة Cygames اليابانية، ومن المقرر إطلاقها رسميًا في الأول من فبراير القادم.

ولكن تمكن الديمو الخاص باللعبة من تحقيق نجاح كبير للغاية، حيث تم تحميله أكثر من 600 ألف مرة في أقل من أسبوع، وهذا إن دل فإنما يؤكد على الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها سلسلة Granblue Fantasy في اليابان والدول الآسيوية عمومًا.

ومن المقرر إطلاق نسخة الحاسب الشخصي من اللعبة مبكرًا في 31 يناير الجاري، كما سيتمكن أصحاب الطلب المسبق من لعب اللعبة في تاريخ 28 يناير الجاري.

ما هي أسباب هذا النجاح الكبير؟

يرجع نجاح ديمو Granblue Fantasy Relink إلى عدة أسباب، منها:

الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها سلسلة Granblue Fantasy في اليابان والدول الآسيوية عمومًا.

جودة الديمو، حيث أنه يقدم تجربة لعب ممتعة وغنية بالمحتوى.

الترويج الجيد الذي قامت به شركة Cygames للديمو.

هل سيستمر هذا النجاح في النسخة الكاملة من اللعبة؟

من المتوقع أن يستمر نجاح Granblue Fantasy Relink في النسخة الكاملة من اللعبة، وذلك نظرًا لجودة اللعبة وشعبية السلسلة، ولكن يبقى الحكم النهائي للجماهير بعد تجربة النسخة الكاملة من اللعبة