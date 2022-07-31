مقارنة المواصفات Google Pixel 6a & OPPO Reno8 Pro والأسعار

بعد طرح هاتف أوبو OPPO Reno8 Pro لأول مرة في السوق العالمية، فقد ظهر بمواصفات مختلفة تمامًا عن الإصدار الصيني، لأنه كان عبارة عن إعادة تسمية للطراز Reno8 Pro Plus، وفي الوقت نفسه، أطلقت جوجل هاتف Pixel 6a الجديد في العديد من الأسواق الأوروبية، والهاتفين جذابين للغاية، وسيكون من المثير للاهتمام اكتشاف أي من هذين الجهازين سيقدم أعلى قيمة مقابل المال، لذلك تم إعداد هذه المقارنة بين مواصفات Google Pixel 6a & OPPO Reno8 Pro، إنهما مختلفان تمامًا ولكنهما ضمن النطاق السعري ذاته تقريبًا، فلنلق نظرة على أبرز المواصفات للجهازين وأوجه الاختلاف والتشابه.

مقارنة مواصفات Google Pixel 6a & OPPO Reno8 Pro

التصميم

يعد Google Pixel 6a هاتفًا مثيرًا للاهتمام لأنه أحد أكثر الأجهزة المتطورة إحكامًا أثناء الاستخدام وخاصة بيد واحدة، وذلك بفضل شاشته الأصغر، وأيضًا خفيف الوزن، إضافة إلى ميزة مقاومته للماء والغبار بفضل شهادة IP67، وهو مصنوع بظهر بلاستيكي وإطار من الألومنيوم، ولديه إصدار يدعم تقنية eSIM، ويتميز الهاتف بتصميم مع وضع الكاميرات أفقيًا.

ومن ناحية أخرى يتمتع OPPO Reno8 Pro بأبعاد أكبر نظرًا لوجود شاشة أكبر، لكنه أرق من منافسه، وللأسف ليس لديه شهادة الحماية ضد الماء والغبار، ولكنه مصنوع من مواد ممتازة، حيث الإطار من الألمنيوم والظهر زجاج، بينما الواجهة الأمامية محمية بزجاج Gorilla Glass 5.

الشاشة

تعد شاشتي هذين الجهازين رائعة، ولكن يُعد OPPO Reno8 Pro هو الأفضل، ذلك أنه مزود بشاشة AMOLED ذات مقاس يبلغ 6.7 بوصة، وتعرض ما يصل إلى مليار لون، وتتمتع بدقة + Full HD تبلغ 1080 × 2412 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة + HDR10، بالإضافة إلى ذروة سطوع 950 شمعة، وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

بينما يحتوي Google Pixel 6a على شاشة OLED رائعة أيضًا بمقاس 6.1 بوصة، ودقة +Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وشهادة HDR، وقارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة، لكنه ليس لديه معدل التحديث البالغ 120 هرتز، لذلك ليس لديه القدرة على إظهار مليار لون، حيث تتوقف عند 16 مليون لون فقط، ومع ذلك تبقى مثيرة للاهتمام لأنها شاشة مدمجة وسهلة الاستخدام بيد واحدة والهاتف مريح في الجيب.

المعالج

يتم تشغيل Google Pixel 6a بواسطة مجموعة شرائح Google Tensor وهي أول مجموعة شرائح مملوكة لشركة جوجل، وتم تصميمها على 5 نانومتر، ولها بنية ثماني النواة تتكون من وحدتي CPU Cortex X1 تعملان بتردد أقصى يبلغ 2.8 جيجاهرتز، ووحدتي CPU Cortex A76 تعملان بتردد 2.25 جيجاهرتز، وأربع وحدات معالجة مركزية Cortex A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali G78 MP20، وتقترن مجموعة الشرائح بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية UFS 3.1.

وبالمقابل يتم تشغيل OPPO Reno8 Pro بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 8100 Max وهي نسخة مطورة من شرائح Dimensity 8100 مع إمكانات أعلى للذكاء الاصطناعي، إنها مجموعة شرائح مبنية على 5 نانومتر مع بنية ثماني النواة تتكون من أربعة وحدات معالجة مركزية Cortex A78 تعمل بتردد أقصى يبلغ 2.85 جيجاهرتز، وأربع وحدات معالجة مركزية Cortex A55 تعمل بسرعة 2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسومات Mali G610 MC6.

وبناءًا على ذلك كما يرى تقنيون تُعد Dimensity 8100 من Mediatek مجموعة شرائح أفضل من Google Tensor الموجود في جهاز Pixel 6a، علاوة على ذلك، يتم إقرانها بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية UFS 3.1، وهو بالتأكيد أفضل من تكوين 6/128 جيجابايت في جهاز Pixel 6a، وأما برنامج التشغيل فيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 12، ولكن من المرجح أن يحصل هاتف Google على دعم أطول للبرامج.

الكاميرا

الكاميرا الخلفية الرئيسية لهاتف أوبو OPPO Reno8 Pro أفضل بالتأكيد من تلك الموجودة في Google Pixel 6a، إنه يحتوي على كاميرا Sony IMX766 مع دعم OIS، ومساعدة MariSilicon X المملوك لشركة OPPO الذي يعمل على تحسين التصوير الليلي ومقاطع الفيديو بفضل قوة 18 TOPS، ويوجد في هاتف Reno8 Pro كاميرا أمامية أفضل أيضًا بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية

يتمتع هاتف OPPO Reno8 Pro ببطارية أكبر قليلاً من بطارية Google Pixel 6a ويتم شحنه بشكل أسرع بفضل الشحن السريع بقوة 80 واط، لذلك يفوز جهاز أوبو بمقارنة البطارية.

في الجدول المرفق كامل المواصفات للمقارنة بين الهاتفين Google Pixel 6a & OPPO Reno8 Pro :

المواصفات Google Pixel 6a OPPO Reno8 Pro الأبعاد

الوزن 152.2 × 71.8 × 8.9 ملم.

178 جرام 161.2 × 74.2 × 7.3 ملم.

183 جرام الشاشة مقاس 6.1 بوصة.

الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD)،

نوع OLED مقاس 6.7 بوصة.

الدقة1080 × 2412 بكسل (+ Full HD) .

نوع AMOLED المعالج Google Tensor، ثماني النواة 2.8 جيجا هرتز Mediatek Dimensity 8100 Max، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز ذاكرة 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت .

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. البرمجيات أندرويد 12 Android 12 ،ColorOS الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ،Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ،Bluetooth 5.3 ،GPS كاميرا كاميرا خلفية مزدوجة 12.2 + 12 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل كاميرا ثلاثية خلفية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل البطارية 4410 مللي أمبير، شحن سريع 18 وات 5000 مللي أمبير، شحن سريع 80 واط ميزات إضافية 5G، شريحتين، IP67 مقاومة للماء 5G، بطاقتي SIM

سعر Google Pixel 6a & OPPO Reno8 Pro

يبدأ سعر هاتف OPPO Reno8 Pro من 550 يورو / 550 دولارًا .

بينما يبدأ Pixel 6a من 460 يورو / 460 دولارًا عالميًا (تختلف الأسعار حسب السوق).

بنتيجة المقارنة بين مواصفات Google Pixel 6a & OPPO Reno8 Pro، يعد Reno بالتأكيد هاتفًا أفضل إذا ما أُخذ بعين الاعتبار في المعالج والشاشة والكاميرات، ومع ذلك الحجم الصغير ودعم البرامج الطويل اللذين يتميز بهما Pixel يجعلانه خيارًا مثيرًا للاهتمام أيضًا.