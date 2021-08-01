اقتراحات جوجل ديسكفر: ٦ خصائص للمحتوى من أجل ظهور أفضل [دراسة مترجمة]

بناء قاعدة جماهيرية وجلب الزوار عبر جوجل ديسكفر هو عمل منفصل عن تحسين نتائج البحث، بالرغم أن أولى الخطوات هو توافق موقعك مع محركات البحث، إلا أن بعد هذه الخطوة الأساسية ينصح بالاطلاع على نتائج الدراسة التالية لكتابة محتوى يهدف لتحقيق زيارات أكثر من جوجل ديسكفر.

أولا ما هو جوجل ديسكفر؟

جوجل ديسكفر هو نوع من أنوع التخصيص الشخصي للمحتوى مقدم من جوجل، فبدلاً من قيامك بالبحث عن شئ، تقدم لك جوجل محتوى تعتقد أنه يهمك وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على عمليات بحثك السابقة وما تتابعه على منتجات جوجل المختلفه مثل يوتيوب وخرائط جوجل وأخبار جوجل…إلخ.

تظهر مواضيع ديسكفر في تطبيق جوجل وكروم وعلى اجهزة الأندرويد المختلفة.

ثانياً أهم الخصائص في المحتوى وفق الدراسة

سنتناول هنا نتائج دراسة أجرتها “ليلي راي” لموقع Search Engine Journal، والتي تناولت فيها دراسة ٧٢٧٤ رابط يحققون ظهور في جوجل ديسكفر، من ٢٣ دومين مختلف.

١- استخدم عناوين مشحونة بالعواطف، وفي نفس الوقت بدون أي تضليل للمعلومة.

ومن أمثلة الكلمات التي حققت زيارات متميزة في هذه الزيارة (الكلمات مترجمة):

هذه اللحظة المفجعة يذهل العالم بشرط واحد فقط الجماهير تنادي أخدت خطوة عملاقة نحو اتباع هذه النصيحة البسيطة سوف يحدث كذا..، وهذا هو السبب



ووفق ما جاء في الدراسة فإن المحتوى قد قدم بالفعل ما تم وصفه بالعنوان بدون تضليل أو مبالغة.

٢- وضع أسئلة في العناوين، لا تخف من كتابة العنوان مثل ما سوف يكتبه الزائر بصيغة السؤال في جوجل، وتعد هذه الطريقة بالفعل لها نتائج إيجابية في تحسين معدلات النقر على النتائج.

٣- المقالات التي تتناول انتقاد مشاهير، مثل نجوم الفن أو الكرة، سواء إيجاباً أو سلباً، مثل مثلا امتداح مسلسل او أداء لاعب كرة، أو كذلك انتقاد ممثل أو مطرب وتوضيح أخطاءه، تعد هذه المقالات من المقالات المميزه حيث تجتذب عامة الزوار.

٤- أخبار الوفاة والزواج والطلاق، دائما كل ما يتعلق بالمشاعر والعواطف القوية يجذب بشكل أكبر المستخدم، وتذكر أن زائر ديسكفر في أغلب الوقت يقوم بالتصفح مثل ما يتصفح الفيس بوك أو تويتر.

٥- الأرقام: استخدام الارقام في العناوين لعمل قائمة (مثل هذا المقال) من الوسائل التي تحقق معدلات نقر أعلى في ديسكفر.

٦- أخبار النجوم، خاصة حينما يكون هناك سبق أو متابعه لفنان “ترند” في الوقت الجاري.

وفي النهاية، نرجو أن نكون قد قدمنا ما فيه فائدة لصغار وكبار صانعي المحتوى العربي، من أجل استغلال أفضل لهذه الخاصية من جوجل التي تقدم ترافيك مجاني للمحتوى المميز، وتذكر دائماً أن ما يجعل الزائر يأتي إليك مرة أخرى هو جودة المحتوى الخاص بك والمصداقية، كما ننصح بكل تأكيد بقراءة إرشادات جوجل الرسمية بخصوص محتوى اقتراحات جوجل ديسكفر.