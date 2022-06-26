جوجل “Google” تُعلن عن إضافة ميزات جديدة للمتصفح Chrome على أجهزة iPhone و iPad

أعلنت شركة Google عن مجموعة من الميزات الجديدة، والتي ستصل إلى متصفح Google Chrome على أجهزة iPhone و iPad، ومن أبرز هذه الميزات الجديدة Discover وترجمة مواقع الويب، بالإضافة إلى ثلاث ميزات أخرى لتحسين تجربة المتصفح على أجهزة Apple.

في هذا المقال سنتعرف على هذه الميزات الجديدة التي قدمتها جوجل على المتصفح الشهير Google Chrome لأجهزة آبل، الذي بلغ عدها 5 وجاءت على النحو التالي:

ميزة التصفح الآمن المُحسّنة

من خلال سعي الشركة على توفير حماية أفضل للمستخم قدمت، ميزة التصفح الآمن المُحسّنة التي سيتم من خلالها تحذير المستخدم بشكل استباقي بشأن المواقع المشبوهة والخطيرة التي تحاول زيارتها، ولذلك ستحمي المسنخدم وجهازه من أي تهديدات مُحتملة على الإنترنت، وتعمل هذه الميزة، على Chrome عن طريق إرسال البيانات في الوقت الفعلي إلى خدمة تصفح آمنة من Google للتحقق من البرامج الضارة، سيتم تحذير المستخدم إذا كان يحاول الوصول إلى موقع ويب ضار وغير آمن.

ميزة Google Password Manager

هذه الميزة هي مدير كلمات مرور Google في متصفح Google Chrome على iPhone، ويمكن للمستخدم الاعتماد عليها في الكتابة وملء كلمات المرور والبيانات، وتسجيل الدخول تلقائيًا على أي تطبيق أو موقع، وستعمل هذه الميزة بسرعة وسلاسة ويُمكن للمستخدم الاستفادة منها لإنشاء كلمات مرور لحساباته وتخزينها في الجهاز بكل أمان.

وتُعد الميزة الجديدة هي بديل لخدمة كلمة المرور من Apple، ويمكن للمستخدم الاعتماد عليها أيضًا كبديل لتطبيقات مدير كلمات المرور التابعة لجهات خارجية مثل 1Password أو Dashlane.

ميزة اكتشف “Discover”

ميزة Discover وستسمح للمستخدم باكتشاف وتصفح المحتوى الجديد عبر متصفح Google والوصول أيضًا إلى أحدث الأجهزة اللوحية الخاصة بالمستخدم دون أي مشاكل، وهي ميزة متاحة الآن على المتصفح جوجل Chrome لجهاز iPhone، سيتم إصدارها قريبًا على Android أيضًا.

ميزة الترجمة السريعة للمواقع

الميزة ترجمة المواقع بشكل أسرع إلى اللغة التي يريدها المستخدم بفضل التعلم الآلي الذي يعتمد عليه متصفح Google في iPhone، ويُمكن من خلالها ترجمة مواقع الويب بسرعة ودقة وبأخطاء قليلة.

ميزة إنجاز مهام متعددة داخل المتصفح

ميزة إنجاز العديد من المهام على متصفح iPhone من Google Chrome، وتعمل هذه الميزة من خلال الإجراءات الموجودة في شريط عناوين المتصفح، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم مسح سجل التصفح أو فتح التصفح المخفي للمتصفح.