Google chrome يضيف الآن عرض الشبكة وميزة مجموعات علامات التبويب

يضيف Google chrome الآن عرض الشبكة وميزة مجموعات علامات التبويب – هذا الأسبوع ، يقوم غوغل كروم بإطلاق تخطيط شبكة جديد في مجموعة علامات التبويب لمستخدمي Android. على الشاشة ، ستحل علامة التبويب الأصغر مكان قائمة البطاقات المنظمة عموديًا.

دون أن تخفيها بطاقة أخرى ، يمكنك الآن رؤية المزيد من الصفحة على google chrome. مع المظهر الجديد ، يمكن لمستخدمي Android سحب وإسقاط علامة التبويب غوغل كروم في علامة تبويب أخرى لتشكيل مجموعة من علامات التبويب.

عرض شبكة متصفح Chrome ومجموعات علامات التبويب على Android

تم التغريد لهذا التحديث الجديد لمجموعة علامات تبويب Chrome بواسطة مستخدم Android ، على نظام iOS ، كان عرض الشبكة لعلامة التبويب متاحًا لفترة من الوقت. تتيح ميزة عرض الشبكة في علامة تبويب Google Chrome للمستخدم تجميع علامة التبويب ، والتي يمكن إدارتها بكفاءة أكبر.

وفقًا للتقارير ، يمكن أن تتيح ميزة عرض الشبكة ومجموعات علامات التبويب في متصفح Chrome للمستخدمين، عرض 6 علامات تبويب في كل مرة.

كما ذكرنا سابقًا ، تتيح طريقة عرض الشبكة للمستخدمين سحب علامة تبويب واحدة وإفلاتها فوق أخرى لتشكيل مجموعة من علامات التبويب. يمكن للمستخدمين أيضًا فتح القائمة وتحديد خيار “دليل المجموعة” لإنشاء قائمة. لإيقاف تشغيل المجموعة الجديدة من علامات تبويب google chrome وعرض الشبكة ، يمكنك القيام بذلك في الإعداد.