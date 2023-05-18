Google Bard أصبح الآن متوفر للجميع إليك كيفية استخدامه

ما هو Google Bard؟

Google Bard هو روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يملك القدرة على إنشاء النصوص بجميع أنواعها مثل الترجمة الدقيقة لجميع اللغات، الكتابة الإبداعية، التدقيق اللغوي والنحوي، التلخيص وإعادة الصياغة هذا بالإضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرح عليه طالما لم تكن مخالفة لسياسة المحتوى الخاص بشركة Google.

يعتمد Google Bard على نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بشركة Google والذي يعرف باسم نموذج اللغة لتطبيقات الدردشة (LaMDA) وهو نموذج تم تدريبه من قبل مهندسين Google على الكثير من المعلومات يصل عددها إلى مئات المليارات، هذا ما جعل روبوت الذكاء الاصطناعي هذا يتحدث بطريقة طبيعية وخالية من الأخطاء ومشابهة جدا لطريقة حديث البشر.

هل Google Bard متوفر للجميع؟

عندما تم إصدار Google Bard لأول مرة كان يمكن لمجموعة محددة فقط من المستخدمين الوصول إليه، لكن الآن هو يعتبر متوفر للجميع ويمكن استخدامه في جميع أنحاء العالم وهذا ما تم الإعلان عنه في مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O والذي عقد في شهر ماي 2023، حيث أعلنت شركة Google عبر مؤتمرها أن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها أصبح متوفر للاستخدام بشكل مجاني للجميع هذا وأضافت أنه يمتلك الآن القدرة على فهم اللغة العربية واليابانية والكورية بالإضافة إلى 40 لغة أخرى.

كيفية استخدام Google Bard

إليك الخطوات التالية التي توضح كيفية استخدام Google Bard:

الخطوة 1: أولا قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Google. الخطوة 2: قم بالدخول إلى صفحة Google Bard ثم قم بالضغط على Try Bard. الخطوة 3: قم بالموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية عبر الضغط على I Agree. الخطوة 4: الآن تظهر أمامك صفحة الدردشة التي يمكنك من خلالها استخدام Google Bard.

هل Google Bard أفضل من ChatGPT؟

قبل الحديث عن المقارنة بين كل من Google Bard و ChatGPT يجب أن نوضح أن روبوت ChatGPT يمتلك الآن نسختين مختلفين وهما إصدار GPT-3.5 وهو الإصدار المجاني وإصدار GPT-4 وهو الإصدار المدفوع والأكثر تطورا والذي يكلف 20 دولار شهريا للتمكن من الوصول إليه.

يعتبر Google Bard وإصدار GPT-3.5 متشابهين إلى حد كبير رغم بعض الاختلافات البسيطة وهي أن Bard يمتلك قاعدة بيانات أحدث بينما يتفوق GPT-3.5 في القدرة على الكتابة والفهم وتقديم الإجابات الشافية للمستخدمين.

أما بالنسبة لـ Google Bard وإصدار GPT-4 فإن الأخير يتفوق بشكل كبير من جميع النواحي حيث يعتبر ذكاء اصطناعي متطور جدا ويمتلك قاعدة بيانات محدثة وهذا ما جعل شركة OpenAI تجعله إصدار مدفوع وليس مجاني.

وبهذا يعتبر في الوقت الحالي روبوت ChatGPT متفوق على Google Bard حيث يقدم أداء أكثر تطورا، لكن من المتوقع أن يكون لـ Google Bard رأي آخر في المستقبل حيث سيحصل على المزيد من الإصلاحات والتطورات بكل تأكيد والتي ستجعلنا نشهد منافسة شرسة على لقب أفضل روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.