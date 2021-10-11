جوجل تُجري تغييراً مفاجئاً في طريقة الدخول إلى حسابات Gmail وYouTube وإضافته لـ150 مليون مستخدم تلقائياً

بواسطة إسلام عوض

قامت شركة جوجل بالإعلان عن طريقة جديدة “تجريبية”، حول تسجيل الدخول إلى Gmail وYouTube، وهذه الطريقة رفضها البعض وأعربوا عن امتعاضهم منها، مؤكدين أنه لاداعي لها خاصةً وأن المستخدم بإمكانه تغيير كلمة السر بشكل يصعب اختراقه، أما الطريقة الجديدة فربما تؤدي إلى عدم تمكن البعض من الدخول لحساباتهم وتصعيب مسألة الدخول.

رغماً عنك.. إضافة تغيير مثير للدخول على Gmail وYouTube وإضافته لـ150 مليون مستخدم
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جوجل تجري تغييراً هاماً في طريقة الدخول إلى حسابات Gmail وYouTube

جوجل تُجري تغييراً مفاجئاً في طريقة الدخول إلى حسابات Gmail وYouTube وإضافته لـ150 مليون مستخدم تلقائياً 1 11/10/2021 - 2:28 م

وتتلخص الطريقة الجديدة التي اقترحتها جوجل عند الوصول إلى حسابات Gmail وYouTube في التحقق عند الدخول بخطوتين، وأكدت Google أن هذا يأتي ضمن سياستها لحماية حسابات المستخدمين وإضافة طبقة حماية جديدة، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إضافة هذه الميزة لحسابات أكثر من 150 مليون مستخدم تلقائياً قبل نهاية العام الجاري، إلا أن هذه الخطوة رفضها بعض المستخدمين.

جوجل تُجري تغييراً مفاجئاً في طريقة الدخول إلى حسابات Gmail وYouTube وإضافته لـ150 مليون مستخدم تلقائياً 2 11/10/2021 - 2:28 م

ولكن في الحقيقة أن خطوة تسجيل الدخول لحسابات جميل ويوتيوب هي خطوة في الطريق الصحيح لحماية الحسابات من القرصنة الإلكترونية التي كثرت خلال الفترة الأخيرة، وهذه الخطوة تعني أنه يجب على المستخدم أن يكون لديه هاتف بجواره عند تسجيل الخول إلى Gmail أو YouTube، لأنه ستصلك رسالة تحقق على هاتفك الذي سجلته بالحساب.

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وأكدت الشركة العالمية جوجل من خلال منشور قامت بنشره عبر مدونتها، أن التحقق من تسجيل الخول بخطوتين أمر هام للحفاظ على خصوصيات المستخدمين، ولن يتطلب ذلك منك سوى نقرة بسيطة من هاتفك المحمول من أجل تأكيد هويتك، مضيفة أن هذا لأمر يصّعب من عملية الإختراق أو تهكير الحسابات.

جوجل تُجري تغييراً مفاجئاً في طريقة الدخول إلى حسابات Gmail وYouTube وإضافته لـ150 مليون مستخدم تلقائياً 3 11/10/2021 - 2:28 م



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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