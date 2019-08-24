فاتورة غاز أغسطس 2019 – عبر موقع شركه بتروميد.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

لعل فاتورة غاز أغسطس تنال إهتمام كافة الشعب المصري، بعدما قامت شركة بتروميد المسؤوله عن توصيل خطوط الغاز الطبيعي في مصر إلى المنازل كافه بالإعلان عن أحدى خدماتها الجديدة، وهي الخدمة الإلكترونية عن الإستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ولعل هذة الخدمة قد جاء القرار بتطبيقها اعتباراً من أول يناير 2018، والآن صار لكافه عملاء الشركه دفع فاتورة غاز أغسطس الخاصة بهم من خلال شبكة الإنترنت من المنزل، دون عناء الإزدحام الشديد في أحدى فروع الشركة، أو مرور محصل الشركة وعدم تواجد أحد بالمنزل بسبب إنشغال أفراد الأسره جميعاً.

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لعل شركة بتروميد قد قامت بتدشين خدمتها الجديدة عن الإستعلام لحجم الاستهلاك الخاص بالمواطن للغاز الطبيعي، وكذلك قراءة عداد الغاز الطبيعي دون إحتياج للموظف المختص بذلك، في ضوء ترشيد المواطنين من استهلاك الغاز الطبيعي وفقاً لميزانية المواطن المالية، ويأتي ذلك في ضوء تخفيف عبء فاتورة غاز أغسطس 2019 على المواطن المصري، وكذلك عبء الذهاب إلى فروع شركة بتروميد للغاز لدفع فواتير الغاز الطبيعي، كما أن تلك الخدمة الجديدة تتيح الإمكانية لدفع فاتورة غاز أغسطس من أي موقع بداخل جمهورية مصر العربية، سواء من داخل المحافظة القاطن بها المواطن أو من خارجها، كما أن إمكانيه دفع فاتورة غاز أغسطس 2019 صار متاح من خارج دولة مصر من أي دولة يوجد بها فرع من فروع شركة أمان المختصة بالسداد الإلكتروني.

ولعل شركة الخدمات البترولية، شركة بتروميد، قد قامت بتدشين خدمتها في كافة محافظات الدولة المصرية، ماعدا منطقة المقطم، ومحافظة الشرقية، والسادس من أكتوبر، مع العلم بأنه جاري العمل على إلحاقهم بباقي محافظات مصر.

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خدمة ورابط الإستعلام عن فاتورة غاز أغسطس 2019

لعل الجميع على علم بما تشهده شركة بتروميد من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة غاز أغسطس الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني للمواطنون من هنــــــــــــــــا.

لعل الجميع يرغب في معرفة فاتورة غاز أغسطس الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك الغاز الطبيعي الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة بتروميد على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.

وبعدما يقوم العميل بإدخال البيانات الخاصة بفاتورة الغاز الطبيعي على الموقع، والتي سوف تجدها على فاتورة غاز سابقة لدي المشترك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة غاز أغسطس 2019 عبر الموقع الرسمي لـ شركة بتروميد

قبل الاستعلام عن فاتورة غاز أغسطس 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع لشركة بتروميد الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال غاز طبيعي خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:

– فتح رابط موقع الاستعلام عن فاتورة غاز أغسطس المقدمة من شركة بتروميد للخدمات البترولية

– ومن ثم نختار المنطقة التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة مناطق الغاز الطبيعي التي تم توصيل الغاز الطبيعي بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها

– ثم تقوم بالضغط على أيقونة اعرض الفواتير

– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة غاز أغسطس 2019

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سداد فاتورة غاز أغسطس 2019 عبر شركة أمان

التوجه إلى أحد فروع شركة أمان المتخصصة في الدفع الإلكتروني التي تقع على مقربه من المنزل

والصورة الموضحه أدناه بها كافة عناوين الفروع الخاصة بشركة أمان

– عليك تقديم كعب فاتورة الغاز الطبيعي أو صورة من فاتورة الغاز الجديدة أو حتى القديمه

– تم ندخل الرقم الكودي الخاص بالفاتورة المراد سدادها بمكاكينة أمان

– على الفور سوف يظهر قيمة إستهلاك الغاز الطبيعي لآخر شهر

– قم بسداد قيمة فاتورة غاز أغسطس

– وهنا تأخذ إيصال السداد من ماكينة أمان، ولا تنسى الإحتفاظ به

وهنا نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من المقال، عسى أن نكون قد قدمنا المعلومة بسهولة ويسر، وفي النهاية نوصى بالترشيد في إستخدام الغاز الطبيعي، حيث يعتبر الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي ، حيث يكون في المختصر عبارة عن عادات وتقنيات يأتي مردودها على إنخفاض استهلاك الغاز الطبيعي، دون المساس بتقليل إنتاجية أو راحة الأفراد، مع استخدام الغاز الطبيعي في حالة الإحتياج الحقيقي لها.

للاستعلامات والشكاوى يمكن للعملاء المشتركين الاتصال بخدمة العملاء لشركة بتروميد للخدمات البترولية على الخط الساخن رقم 1122.

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