تقنية

شخص ما قد يكون في مأزق .. بالخطأ، سامسونج تكشف نيتها إطلاق 3 أجهزة جديدة قريباً

محمد خير الحوراني

ربما يواجه حالياً أحد الأشخاص في شركة سامسونج، مأزقاً كبيراً  بسبب تسريب صور ثلاثة أجهزة جديدة قبل الإعلان الرسمي عنها من قِبل الشركة الكورية الجنوبية، حيث كشف فرع شركة “سامسونج” في الأرجنتين، عن طريق الخطأ، نية سامسونج إطلاق 3 أجهزة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، نجوم مصرية والتفاصيل.

- صورة 2 - شخص ما قد يكون في مأزق .. بالخطأ، سامسونج تكشف نيتها إطلاق 3 أجهزة جديدة قريباً

شعار شركة سامسونج- المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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تسريبات تشير إلى جلاكسي إس 23 إف إي الجديد من سامسونج

وأوضح موقع techwar.gr أن موقع فرع شركة سامسونج في الأرجنتين قد كشف نية الشركة إطلاق هاتف “جلاكسي إس 23 إف إي” إضافة إلى الجهاز اللَّوحي “تاب إس 9 إف إي” وسماعات “بودز إف إي”، عندما نشر عن طريق الخطأ صوراً خاصة بتلك الأجهزة مع أسمائهم، قبل أن يحذف الصور بعد ذلك بفترة وجيزة.

توقُّعات بالإعلان الرسمي أكتوبر المقبل

ولم يقدِّم ذلك التسريبُ أية معلوماتٍ إضافية عن مواصفات وإمكانيات أو أسعار تلك الأجهزة من سامسونج، إلَّا أنَّ التوقَّعات باتت تُشير إلى أنَّ الإعلان الرسمي عن تلك الأجهزة سوف يتم خلال شهر أكتوبر المقبل.

- صورة 1 - شخص ما قد يكون في مأزق .. بالخطأ، سامسونج تكشف نيتها إطلاق 3 أجهزة جديدة قريباً
سامسونج جلاكسي إس 23 إف إي – المصدر: موقع techwar.gr
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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