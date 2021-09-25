تسريبات مبكرة عن سلسلة Galaxy S22 تكشف تغييرات رئيسية في سلسلة s21 الحالية

من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عملاقة التكنولوجيا، عن سلسلة Galaxy S22 العام المقبل، ولكن قبل أشهر من ذلك، ظهرت التسريبات المبكرة للهاتف الذكي القادم، والتي تعطينا نظرة مبكرة على ما يمكن توقعه، وتكشف عن التغييرات الرئيسية في سلسلة S21 الحالية، حيث تظهر التقارير أنS22 Ultra سيأتي بشكل جديد، حيث سيتماشى مع غلاف مشابه لـ Galaxy Note 20 مما يعني أنه ستكون هناك زوايا حادة من جميع الجوانب الأربعة، وفقًا للتسريبات.

Galaxy S22

مواصفات سلسلة Galaxy S22 المسربة

الشاشة: يتميز الهاتف الذكي المرتقب بشاشة منحنية مقاس 6.8 بوصة، ويتوقع أن تكون لوحة AMOLED ذات معدل تحديث مرتفع.

الأبعاد: وتبلغ سماكة الجهاز 8.9 ملم والأبعاد التالية : 163.2 × 77.9 × 8.9 ملم.

إعداد الكاميرا الخلفية على شكل جزيرة تبدو بارزة، وتأتي بتصميم جديد تمامًا، وتحتوي جزيرة الكاميرا على أربع كاميرات وفلاش LED.

يحتوي الهاتف الذكي المقبل على منفذ USB من النوع C ، وشبكة مكبر صوت، وميكروفون في الأسفل، ويحتوي على ميكروفون ثانوي وفتحة بطاقة SIM في الأعلى.

وكما في الإصدار السابق في العام الماضي، سيحصل جلاكسي S22 Ultra القادم أيضًا على دعم S-Pen،و سيتم وضع قلم S-Pen بجانب شبكة مكبر الصوت في الأسفل، وقد يأتي الهاتف مع بعض ميزات S-Pen-centric أيضًا.

يتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة معاج Snapdragon SoC الرائد لبعض الأسواق، وقد يأتي مع مجموعة شرائح Exynos أيضًا.

واما عن بقية التفاصيل ما تزال سرية، وسيكون هناك متسع من الوقت لإطلاق سلسلة Galaxy S22 رسميًا، ويتوقع الكشف عن مزيد من التسريبات في الأسابيع القادمة.