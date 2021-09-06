هاتف شبابي.. سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy M52 5G بمواصفات رائعة وسعر مناسب

كشفت خلال الساعات القليلة الماضية شركة سامسونج على أن تعتزم إطلاق هاتف Galaxy M52 5G من فئة M بمواصفات رائعة ومتميزة، وهى هواتف متوسطة شبابية مع سعة كبيرة للبطارية، وذلك وسط قدرة تنافسية كبيرة بين العديد من الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في جميع دول العالم، لذا تحاول الشركة الفوز بالعديد من العملاء الجديد مع القدرة على بيع الكير من الهواتف الشبابية خلال الفترة القادمة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M52 5G

وأشار موقع Gizmochina أن هاتف Galaxy M52 5G قد حصل بالفعل عن عدد كبير من الموافقات من قبل وكالات الهواتف الذكية، وذلك قبل إطلاقه رسمياً خلال الفترة القادمة وبالتحديد خلال الشهر الجاري سبتمبر 2021، وهو ما تم اعتماده شهادة Bluetooth ، وأكد الموقع ان السعر مناسب والمواصفات جبارة.

شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة.

شاشة بدقة عرض وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج بالشاشة.

كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة خمسة ميجابكسل.

معالج من نوع Snapdragon 778G من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية.

ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجا بايت.

ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

نظام التشغيل أندرويد 11.

بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بـ25 واط.

ومن مميزات هاتف سامسونج الجديد أن به تقنية تحديد المواقع والمعروفة للجميع بـ GPS، وبه مقبس لسماعة الرأس، كما أن الهاتف يدعم الاتصال اللاسلكي المزدوج واي فاي، ومن المتوقع أن يكون السعر مناسب للفئة الشبابية وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها رسميا