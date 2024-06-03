Galaxy A55 ضد Galaxy A35: أي هاتف سامسونج يناسبك؟

يقدم كل من Galaxy A55 و Galaxy A35 ترقيات ملحوظة مقارنة بسابقيهم، ومع ذلك، وعلى الرغم من فرق السعر الكبير، يتشابه الهاتفان أكثر مما تعتقد. في الواقع، Galaxy A35 مطابق تقريبًا لسابقه A54.

دعونا نتعمق في مقارنة بين Galaxy A55 و Galaxy A35 لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء المناسب.

التصميم والمواد

يتطابق حجم الهاتفين تقريبًا مع تصميم متشابه يتميز بإطارات جانبية مسطحة وظهر مسطح وعدسات كاميرا بارزة. كلاهما حاصل على شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار.

ومع ذلك، يتميز Galaxy A55 بمواد عالية الجودة مثل زجاج Gorilla Glass Victus+ في الأمام وزجاج Gorilla في الخلف وإطار جانبي من الألومنيوم، في حين يستخدم Galaxy A35 إطارًا بلاستيكيًا وظهرًا زجاجيًا عاديًا.

الشاشة

يتميز الهاتفان بشاشتين متطابقتين بحجم 6.6 بوصة ودقة 1080 بكسل+ ومعدل تحديث 120 هرتز. ومع ذلك، يوفر Galaxy A55 شهادة فيديو HDR10+ لمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HDR على منصات مثل Netflix وAmazon Prime Video وYouTube.

عمر البطارية

يفوز Galaxy A55 في فئة عمر البطارية، حيث يوفر ساعات أطول بعيدًا عن الشاحن بفضل كفاءة معالج Exynos 1480 الجديد.

الأداء

يتميز Galaxy A55 بمعالج Exynos 1480 الأحدث والأكثر قوة، مما يوفر أداءً أفضل في مهام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Exynos 1380 الموجود في Galaxy A35.

الكاميرا

يحتوي كلا الهاتفين على إعدادات كاميرا متشابهة، لكن Galaxy A55 يتفوق في بعض الجوانب مثل حجم المستشعر ودقة الكاميرا فائقة الاتساع والكاميرا الأمامية.

الحكم

يعتمد اختيار الهاتف المناسب لك على احتياجاتك وميزانيتك. إذا كنت تبحث عن أداء أفضل للكاميرا والفيديو وعمر بطارية أطول ومكبرات صوت استريو أفضل، فإن Galaxy A55 هو الخيار الأمثل.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يوفر أداءً جيدًا بسعر معقول، فإن Galaxy A35 يعد خيارًا رائعًا.