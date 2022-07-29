تسريبات جديدة لهاتف سامسونج Galaxy A23 5G بتصميم شبابي وسعر مناسب

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل هامة بشأن هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، حيث تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق تصنيع الهواتف الذكية من أجل إطلاق هاتفها المميز في أوروبا، وتحاول الشركة تحقيق نسبة مبيعات كبيرة من الهاتف، وبالتالي تحقيق أرباح مالية عالية.

هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

من جانبه أوضح الموقع التقني “gsmarena” أن هاتف سامسونج القادم، يأتي بخيار واحد بسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، كما أنه سوف ينطلق بثلاثة ألوان رائعة على الأقل، وسط متابعة كبيرة من العديد من عشاق الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف.

البطارية

كشفت التسريبات التي تم تداولها أن هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، سوف يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

مميزات الهاتف

يدعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0.

فتحة بطاقة microSD.

تقنية الدفع الإلكتروني NFC.

ومن المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف الجديد والمرتقب من شركة سامسونج في أسواق فايف جي أولاً، والتي تعتبر أوروبا واحدة منها، والهند، وسوف يصل أيضاً هاتف سامسونج الجديد إلى أسواق أمريكا الشمالية وكوريا، لأنها أكثر الأسواق دعماً لشبكات الجيل الخامس.

الشاشة

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G بشاشة رائعة ذات حواف نحيفة، مع تصميم شبابي رائع، ويأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة مع جودة + FullHD، من نوع AMOLED، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما يوجد مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، وثقب في منتصف الشاشة.

الكاميرا

يحتوي هاتف سامسونج القادم على كاميرا خلفية ثلاثية:

كاميرا أساسية بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا بمستعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتمتع هاتف سامسونج الجديد بكاميرا أمامية رائعة بدقة 32 ميجا بيكسل، من أجل التقاط الصور السلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مما يتيح للمستخدم تجربة ممتازة.

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المعالج والذاكرة

يعمل هاتف Galaxy A23 5G بواسطة معالج قوي من نوع Exynos 1200 من إنتاج شركة سامسونج، ويأتي مقترناً بذاكرة:

الرام ذاكرة الوصول العشوائي 6،8 جيجابايت الذاكرة الداخلية سعة تخزين داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت نظام التشغيل أندرويد 12

سعر هاتف Galaxy A23 5G

سوف يتوفر الهاتف الجديد من شركة سامسونج بحسب التسريبات الأخيرة مقابل 300 يورو، ويمكنك من خلال عملية حسابية بسيطة التعرف على سعر الهاتف في الدولة التي تسكن فيها، حيث إنه يعادل 5700 جنيه مصري تقريباً.