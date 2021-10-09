سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy A13 5G أرخص هاتف ذكي بمواصفات مميزة

من خلال هاتف Galaxy A13 5G تعمل شركة سامسونج، العملاق الكوري، مثل الكثير من الشركات المصنعة الأخرى، على جعل الهواتف التي تدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس G5 في متناول المزيد من الناس، من خلال إطلاق طرز أكثر بأسعار معقولة، حيث من المقرر أن تعلن سامسونج عن أرخص هاتف ذكي حتى الآن، وقبل إطلاقه، قدم موقع OnLeaks التقني المتخصص تسريب لمواصفات الجهاز الذي من المقرر أن يكون خلفًا لجهاز Galaxy A12 الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2020. وتظهر التسريبات أن Samsung تقوم بتحديث تصميم الهاتف الجديد.

Galaxy A13 5G

مواصفات Galaxy A13 5G المسربة

الشاشة: سيحتوي الهاتف على شاشة FHD + LCD مقاس 6.48 بوصة، مع فتحة للكاميرا الأمامية.

المعالج: الهاتف سيحتوي على مجموعة شرائح Dimensity 700 5G المقترنة مع ما يصل إلى 4 جيجا بايت و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلية 64 جيجابايت و128 جيجابايت

الكاميرات: يحتوي الجهاز بالخلف على تكوين كاميرات وهي عبارة عن :

1- مستشعر أساسي 50 ميجابكسل f / 2.0 . 2- كاميرا 5 ميجابكسل f / 2.2 . 3- مستشعر عمق 2 ميجابكسل f / 2.4.