سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03 Core الشبابي المميز رخيص السعر

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم، هاتف Galaxy A03 Core المميز رخيص السعر، حيث يحتوي هاتفها الرائع على مواصفات ممتازة في البطارية والشاشة، وكذلك أداء الكاميرات، فضلاً عن التصميم الشبابي للهاتف، مما جعله من أفضل الهواتف الذكية في نفس الفئة.

مواصفات هاتف Galaxy A03 Core

أشار الموقع التقني “GSMArena” أن هاتف سامسونج Galaxy A03 Core يأتي بشاشة رائعة عالية الدقة، وهى من نوع PLS TFT LCD، بجودة عرض +HD وبقياس 6.5 بوصة، وتبلغ دقة الشاشة 720 × 1600 بكسل، كما أنها تأتي بتصميم Infinity-V، مع وجود نوتش على شكل قطرة الماء.

الكاميرا

الكاميرا كاميرا أحادية للهاتف تضم مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل

تقريب رقمي يصل إلى 4x وفتحة عدسة f / 2.0

يتمتع بكاميرا أمامية لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل المعالج من نوع Unisoc SC9863A

الذاكرة

يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج قوي مقرناً بذاكرة متميزة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 32 و64 جيجابايت،القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات microSD

مميزات الهاتف

تدعم تقنيات GLONASS و GPS.

مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

يدعم تقنية Bluetooth v4.2

يدعم شبكات Wi-Fi.

مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ألوان الهاتف

يتميز هاتف سامسونج بعدد من الألوان الرائعة هى:

الأسود.

الأحمر.

الأزرق.

طالع أيضاً:

فيسبوك يطرح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى لتحقيق الربح وكسب المال

كيفية مسح الرسائل على هاتف آيفون تلقائياً بعد مدة زمنية محددة

البطارية

يحتوي هاتف سامسونج على بطارية كبيرة رائعة تبلغ سعتها 5 آلاف مللي أمبير في الساعة، حيث يتم شحنها عبر منفذ microUSB، كما يتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.

سعر Galaxy A03 Core

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core من 332 ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية، و3800 جنيه مصري، وفي الإمارات العربية يبدأ من سعر 303 درهم إماراتي.