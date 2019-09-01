تردد قناة فنون Funoon شهر سبتمبر 2019 على قمر النايل سات

نقدم لكل عٌشاق الكوميديا والفن فى الوطن العربى تردد قناة فنون، وهي قناة فضائية تعمل من داخل دولة الكويت، تعرض برامج كوميدية وترفيهية كثيرة بشكل مجانى وبدون دفع أي رسوم للجمهور الكويتى والخليجي، وتبث من خلال النايل سات منذ عام 2006م ليمتع بها الجمهور الكويتى والعربى من كل مكان بمشاهدة أبرز المسلسلات والبرامج الكوميدية، بالإضافة إلى عرض الكثير من مسلسلات الدراما الخليجية والعربية التى لها شهرة وسط الجمهور الخليجي والعربي، ونوضح لكم من خلال هذا المقال تردد قناة فنون لنستكمل مقالاتنا عن ترددات القنوات الخليجية مثل تردد قناة الظفرة الإماراتية، فإلى نص المقال.

تردد قناة فنون

اشتهرت قناة فنون بعرض برامج كوميدية شهيرة مثل برنامج طلعة صراحة وبرنامج أحلى ليالى وبرنامج جد ولعب وبرنامج الخريطة وغيرهم من أبرز البرامج التي تٌعرض على شاشة فنون، وبجانب كل هذه البرامج تعرض قناة فنون أفلام كوميدية مصرية وعربية وخليجية لها قبول واسع بين المشاهدين، فأصبحت قناة كوميديا شاملة تعرض جميع أشكال الفن الكوميدى من أفلام ومسلسلات وبرامج، ونوضح لكم الآن تردد قناة فنون على قمر النايل سات كالتالى:

القمر التردد FEC/SR Nilesat 201 11843 أفقى 27500 – 5/6

برامج قناة فنون طلعة صراحة.

فرسان البلوت.

الخريطة.

أحلى ليالي.

الطاحون بينهم.

عيني عينك.

جد ولعب.

بوخورشد.

فوق تحت.

30 سؤال. قناة فنون بث مباشر أصبحنا الآن فى عصر التطور التكنولوجي، ولم يُعد الآن مشاهدة التلفاز ضرورة قصوى كما بالسابق، وحتى إن فاتك مشاهدة مسلسل أو برنامج يُمكنك متابعته على القناة الرسمية للقناة على اليويتوب، ونوضح لكم رابط البث المباشر الحي لقناة فنون على الموقع الرسمي للقناة. التواصل مع قناة فنون صار التواصل الإجتماعي مهم للغاية فى هذا العصرن ومن هنا أصبح ضروري على القنوات التليفزيونية وعلى رأسهم قناة فنون أن تتاوصل مع جمهورها عن طريق موقعها الرسمي الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على مواقع فيسبوك وتويتر، وقد يفيد هذا التواصل القناة في معرفة أراء الجمهور بشأن المحتوى المقدم. وقد نجحت قناة فنون فى تقديم محتوى متنوع ترفيهي، بالإضافة إلى تقديمها وتعريفها للمواطنين بأبرز أنواع التراث الخليجي والكويتي الثقافي، ونجد هذا فى عدد المشاهدات الكبير للقناة، والذي ان دل فإنه يدل على شعبية القناة الكبيرة.

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