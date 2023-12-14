(FreeClip).. “هواوي” تطلق أول سماعات لاسلكية بتصميم يشبه حلق الأذن

كشفت شركة “Huawei” عن إطلاق مجموعة جديدة من أجهزتها اللوحية، وسماعات الأذن اللاسلكية، ومن بينها سماعات (FreeClip).

ونستعرض لكم عبر موقع نجوم مصرية، مواصفات سماعات (FreeClip)، وسعرها.

مواصفات سماعات (FreeClip)

سماعات (FreeClip) هي سماعات لا سلكية.

السماعات لا تحجب الأصوات الأخرى عن الأذن.

تأتي بتصميم مبتكر وأنيق.

تصميمها يشبه تصميم حلق الأذن، حيث يأتي على شكل حرف (C)، والذي يتيح التهوية أثناء الاستماع دون حجب الأصوات المحيطة، ويعمل كجسر يصل بين وحدات الصوت والبطارية.

وزن كل سماعة 5.6 جرامات فقط.

مادة تصنيع هيكل السماعات هو مادة البولي يوريثين الحراري (TPU)، والتي تعمل على تقليل التلطخ والبقع.

السماعات مقاومة للماء والغبار.

السماعات قابلة للتبديل، حيث يمكن ارتداء أي من السماعتين اليمني أو اليسرى دون الحيرة في تحديد أيهما السماعة اليمنى وأيهما السماعة اليسرى.

تستند السماعات إلى الذكاء الاصطناعي لكي توفر لك إجراء المكالمات في أي مكان بمنتهى الوضوح.

علبة شحن سماعات (FreeClip)

تأتي سماعات (FreeClip) في علبة شحن على شكل صَدفة ذات لمعان لؤلؤي وملمس ناعم يشبه الحجر.

وتوفر الحافظة قبضة مريحة وجمالية فريدة، حيث تجمع بين الأناقة والبساطة.

السماعات وعلبة الشحن تأتي بلونين (الأرجواني، والأسود).

تتميز (FreeClip) بإجمالي وقت تشغيل للموسيقى يصل إلى 36 ساعة.

يمكن شحن (FreeClip) في وقت سريع، حيث يمكن شحنها لمدة 10 دقائق فقط؛ للاستمتاع بثلاث ساعات من الاستماع.

سعر سماعات (FreeClip)

تتوفر (FreeClip) في المملكة العربية السعودية، يوم 25 ديسمبر 2023، وسعرها 749 ريال سعودي.

وعند طلب سماعات (FreeClip) خلال المدة من 13: 24 ديسمبر 2023؛ ستحصل على كوبون قيمته 100 ريال. ذلك بالإضافة إلى هدايا بقيمة 229 ريال عبر منصات هواوي على الشبكة وبائعي التجزئة المعتمدين.