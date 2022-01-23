خطوات تحميل لعبة فورت نايت إصدار 2022 والمنافسة للعبة ببجي

تعد لعبة فورت نايت بإصدارها الجديد 2022 من الألعاب القتالية المفضلة للعديد من المستخدمين، وهذه اللعبة تنافس لعبة ببجي الشهيرة، وهناك بحث كبير عبر جوجل على كيفية تحميل الإصدار الجديد من لعبة FORTNITE، وتقوم شركة آيبك جيمز المطورة للعبة بتوفير العديد من الإصدارات للعبتها الشهيرة، وذلك على مدار السنوات الماضية.

كيفية تحميل لعبة فورت نايت 2022 على الكمبيوتر

ومنذ انطلاق لعبة FORTNITE في عام 2017، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، ولذلك وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية كيفية تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر.

1- على المستخدم الذهاب لموقع الشركة المطورة آيبك جيمز.

2- تحميل Epic Games Launcher.

3- تحديد الملف المراد تنزيله حال إذا تم طلب ذلك منك، وسيبدأ في التنزيل بشكل فوري.

4- بعد التحميل افتح ملف Epic Games Launcher، من أجل التثبيت وقم بإعطاءه الأذونات المطلوبة، وانقر على اختيار نعم.

5- اضغط على تثبيت بمشغل البرنامج، وسوف تبدأ عملية التثبيت.

6- بعد الإنتهاء من التثبيت سوف يُطلب منك تسجيل الدخول لحسابك.

7- قم بإدخال جميع المعلومات التي أدخلتها حال إنشائك للحساب.

8- قم بالبحث عن لعبة فورت نايت بالمتجر.

9- انقر فوق الاختيار الموجود أسفل الصفحة GET من أجل إضافة اللعبة لسطح المكتب.

10- اضغط على صورة فورت نايت الموجودة على يمين الشاشة بالأسفل.

11- انتظر قليلاً وبعدها ستتمكن من البدء في اللعب.

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