تطبيق FocoDesign من متجر جوجل بلاي للاندرويد الأقوى في تحرير الصور كالمحترفين

يعد تطبيق FocoDesign من أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي للاندرويد وأقوى التطبيقات المصممة من أجل إضافة التحريرات إلى الصور وصناعة الفيديوهات المختلفة بجودة وكفاءة عالية، كما يمنحك التطبيق إمكانية إنشاء وسائط اجتماعية رائعة ومنها مقاطع الفيديو المتحركة والتصميم الجرافيكي للصور وتصميم بطاقات الدعوة ونشرات الأعمال الصغيرة وأيضًا تصميم العديد من ملصقات التجارية الإلكترونية، وكل ذلك بنقرة واحدة فور قيامك بتحميل هذا التطبيق على هاتفك والاستفادة من جميع مزاياه.

مزايا تطبيق FocoDesign من متجر جوجل بلاي للاندرويد

يتمتع التطبيق بواجهة سلسة ورائعة جدًا في الاستخدام والتي لا تحتاج إلى خبرة كبيرة لكي تتمكن من استخدام التطبيق والاستفادة من جميع مزاياه.

يتمتع تطبيق FocoDesign بتوفير أكبر منصة تصميم على الإنترنت والتي ستسهل الكثير على جميع محبي الوسائط الاجتماعية وممارسة الأعمال الصغيرة.

يمنحك التطبيق ميزة مزيل الخلفية مع وجود العديد من الملصقات والفلاتر والمرشحات المختلفة وأيضًا العديد من قوالب تصميم الرسوم المجانية، كما يمنحك التطبيق إمكانية تحويل صورك الخاصة إلى GIF ومقاطع وملصقات متنوعة.

يتيح لك التطبيق الحصول على لقطة Instagram الخاصة بك من خلال إضافة العديد من التحريرات على الصورة وتسليط الضوء في أماكن محددة فقط ، والتخطيط وإضافة التأثيرات والملصقات المختلفة وأيضًا التمكن من مشاركة جميع هذه الصور عبر وسائل التواصل المختلفة.

يمتلك التطبيق العديد من قوالب تصميم الرسوم البيانية المختلفة والتي تتناسب مع حقوق النشر والطبع وتتناسب مع جميع مميزات أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

كيفية عمل تطبيق FocoDesign

من الممكن استخدام التطبيق في عمليات التجارة الإلكترونية في تصميم وعمل الآتي:

يمكنك استخدامه في عمل العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وصناعة دعوات الزفاف كما يمنحك إمكانية عمل دعوة عبر الإنترنت.

التمكن من صناعة شعار وغطاء لأي مشروع وبكل سهولة.

القدرة على صناعة الصور المجمعة وصناعة اللافتة في أي مناسبة وأيضًا صناعة نشرة إعلانية ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا.

استخدامه أيضًا في مواقع التواصل الاجتماعية بحيث يمكنك من: