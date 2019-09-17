تردد قناة الفلوجة Al Fallujah سبتمبر 2019 على قمر النايل سات

يٌعد تردد قناة الفلوجة من أقوى ترددات قنوات المنوعات والأخبار العراقية، وتتميز القناة ببث برامجها طوال اليوم بدون اشتراك شهرى وبشكل مانى ليتمكن كل المواطنين العراقيين من متابعة شئون بلدهم بشكل يومى، وقد أسس قناة الفلوجة رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر ليبدأ العمل في عام 2012م وتنطلق إشارة البث من مدينة أربيل، وقنوات الاخبار العراقية كثيرة ووضحنا منها قبل ذلك فى نجوم مصرية تردد قناة الفرات وتردد قناة العهد العراقية، والان نوضح تردد قناة الفلوجة، فإلى نص المقال.







تردد قناة الفلوجة

تهتم قناة الفلوجة العراقية بشئون المواطنين وتستمع الى مشاكلهم وتسعى الى ايصالها للمسؤولين بالدولة ليتم حلها فى أسرع وقت وبشكل عاجل، وقد أدت هذه الاستراتيجية الى زيادة شعبية وجماهيرية القناة وسط المواطنين العراقيين، وجدير بالذكر أن قناة الفلوجة تنقل أبرز الأخبار العربية والعالمية لتجعل المواطن العراقى على اطلاع دائم بمتغيرات الأمور العالمية وكما قدمنا لكم تردد قناة العراقية نيوز وتردد قناة الحرة عراق، نوضح لكم تردد قناة الفلوجة على قمر النايل سات عبر الجدول التالى:







القمر التردد FEC/SR الجودة Eutelsat 7 West A 11555 رأسى 27500 – 5/6 SD Eutelsat 8 West B 11137 أفقى 27500 – 5/6 HD

وقد حققت القناة نسب مشاهدة عالية فى الفترة الأخيرة بل وأصبحت القناة العراقية الاخبارية الأولى في عدد متابعيها.

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