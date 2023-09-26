FineWoven: حافظات آبل الجديدة لهواتف آيفون 15 تثير غضب المستخدمين بجودتها المنخفضة

لا يبدو أن FineWoven، الحافظات الجديدة من آبل لهواتف آيفون 15، تحظى بإعجاب كبير من الجمهور، بعد إطلاقها في سبتمبر الجاري، تلقت هذه الحافظات انتقادات حادة من قبل المستخدمين والمراجعين.

أكثر ما طالب المستخدمون به هو جودة عالية لحافظات هواتفهم، ولكن يبدو أن FineWoven لم تُقدم هذا الأمر، تعاني هذه الحافظات من مشكلة التعرض السريع للخدوش وتكوين البقع، مما يثير غضب المستخدمين، بعضهم ذهب إلى حد تصفيتها بأنها “غير لائقة ورخيصة” وغير جاذبة كمنتجات آبل الأخرى.

من الجدير بالذكر أن آبل قررت إيقاف إنتاج حافظات الجلد الجديدة واستبدالها بـ FineWoven، والتي تُعد ودية للبيئة ومصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 68٪، وبالرغم من ذلك، يبدو أن الجودة ليست على المستوى المتوقع.

بسعر 60 دولارًا أمريكيًا، يعتبر البعض أن هذا السعر باهظ بالنسبة لجودة المنتج، بالنظر إلى تلك الانتقادات اللاذعة، قد تحتاج آبل إلى مراجعة تصميم FineWoven لتلبية توقعات عملائها.