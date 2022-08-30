أين تجد المنشورات التي قمت بتسجيل الإعجاب بها من قبل على الإنستقرام

هل أنت من مستخدمي الإنستغرام. إذا كانت الإجابة نعم، فإنه من الممكن أنك قمت بتسجيل الإعجاب بالعديد من الصور والفيديوهات الموجودة في التطبيق. في بعض الأحيان قد ترغب بإعادة زيارة هذه الصور والفيديوهات مرة أخرى لكي تسترجع الذكريات الجميلة. لحسن الحظ فإن تطبيق الإنستغرام يحتوي على ميزة تسمح لك برؤية المنشورات التي قمت بالإعجاب بها من قبل. ومع ذلك لا يعلم العديد من الأشخاص كيف يقوم بذلك. لهذا في هذه التدوينة سوف أوضح لكم طريقه مشاهده الصور والفيديوهات التي أعجبتك على الإنستغرام في الماضي.

وفيما يلي شرح خطوة بخطوة مع الصور لإيجاد ومشاهدة المنشورات التي أعجبتك على الإنستغرام.

خطوات معرفة المنشورات التي أعجبتك على الإنستغرام

هذه الميزة متوفرة فقط في تطبيق الإنستغرام. حيث لا يمكنك مشاهدة المنشورات التي أعجبتك على إصدار الويب من خلال متصفح الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر فقط من خلال التطبيق.

الخطوة 1: قم بفتح تطبيق الانستجرام على هاتفك ثم اضغط على صورة الملف الشخصي.

الخطوة 2: قم بالضغط على الثلاث خطوط المتوازية كما هو موضح في الصورة التالية.

الخطوة 3: قم بالضغط على نشاطاتك كما في الصورة التالية.

الخطوة 4: قم بالنقر على التفاعلات.

الخطوة 5: الآن قم بالضغط على الإعجابات سوف تشاهد جميع المنشورات التي أعجبتك من قبل.

الآن يمكنك مشاهدة المنشورات التي أعجبتك. فيما مضى، كان يمكنك فقط مشاهده 300 منشور، لكن الآن أزال تطبيق الإنستغرام هذا التقييد. حيث يمكنك الآن مشاهدة جميع المنشورات التي أعجبتك حتى لو كان الآلاف منها.

أضاف تطبيق الإنستغرام أيضا خيار لفرز وتصفيه المنشورات التي أعجبتك لكي تشاهدها بالطريقة التي تعجبك.

كيف يمكنك استخدام ميزة الفرز والتصفية

يمكنك فرز المنشورات من الأقدم إلى الأحدث أو العكس. يمكنك أيضاً تحديد فترة زمنية معينة لمشاهدة المنشورات التي أعجبتك في تلك الفترة الزمنية. بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاهدة المنشورات التي أعجبتك لمستخدم معين.

لاستخدام ميزة الفلترة انقر على خيار فرز وفلترة في صفحة الإعجابات.