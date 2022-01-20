شرح تطبيق File Master من متجر جوجل بلاي للاندرويد والذي يحظى بثقة أكثر من 100 مليون شخص

File Master أفضل تطبيق على متجر جوجل بلاي للاندرويد يساعدك على إدارة ملفاتك بكفاءة وسهولة، حيث يعمل على استكشاف ملفات المكتبة الذكية والوصول إلى جميع المجلدات والملفات من أنواع مختلفة من وحدات التخزين سواء التخزين الداخلي أو الخارجي، وأيضًا تخزين USB، إنه يسهل عليك التعامل مع كل الملفات الموجودة على هاتفك ويسمح لك بالتنقل بين الملفات مع سهولة القيام باللصق والقص والتعديل والنسخ، التطبيق تم تحميله من خلال Google play store من قِبل مائة مليون مستخدم.

وصف تطبيق File Master

إن تطبيق File Master من ضمن التطبيقات المذهلة التي تساعدك على تصفح ملفاتك، كما يمكن التعديل عليها بالإضافة إلى إمكانية لصق ونسخ تلك الملفات على أي مكان بجهازك بسهولة وبساطة، والعديد من المزايا التي جعلت منه واحدًا من التطبيقات الهامة عند عدد كبير من المستخدمين، لذا فقد حصل التطبيق على نسبة تحميل كبيرة على العديد من الأجهزة المحمولة المختلفة.

مزايا تطبيق File Master على متجر جوجل بلاي للاندرويد

يتميز تطبيق File Master بإمكانية تصفح ملفات الهاتف بشكل كامل.

التطبيق سهل وبسيط مما مكنه من تحقيق شهرة وشعبية واسعة على مستوى العالم.

يتميز بواجهة سهلة ومرنة وتصميم مذهل.

يدعم التطبيق العديد من الأجهزة ومنها الأيباد والأيفون.

التطبيق مجاني ولا يتطلب اي رسوم مقابل تحميله.

يتميز بإمكانية رفع الملفات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

يتميز بقدرته على تشغيل مقاطع الفيديو.

يتميز بسرعته وسهولة استخدامه.

التطبيق يدعم العديد من اللغات وأهمهم اللغة العربية.

مزايا رئيسية لتطبيق File Master

البحث عن الملفات

تستطيع من خلاله تصفح ملفاتك بسهولة وسرعة في خلال ثوانٍ معدودة، ويمكن للمتصفحين التنقل في تلك الملفات حسب الفئة على سبيل المثال : الصور والموسيقى والفيديو…الخ.

Junk Cleaner

يساعدك التطبيق على تحرير مساحات التخزين الخاصة بك، وذلك بواسطة التخلص من الملفات الغير مرغوب بها والتي تشكل عائقًا على الذاكرة.

مستكشف الجذور

حيث يمكنك استكشاف وتحرير ولصق ونسخ الملفات بقسم الجذر من تخزين الهاتف بهدف استكشاف الأخطاء والعمل على اصلاحها.

الخصوصية والأمان

قم بحماية خصوصيتك من خلال تأمين File Master مع قفل التطبيق المدمج، حيث يمكنك إدخال File Master ببصمة معينة أو نمط أو كلمة مرور.

محرر المستندات

تستطيع معه تحرير الملفات أثناء السفر والتنقل.

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