تطبيق Fancy Battery من متجر جوجل بلاي للاندرويد عملاق الحفاظ على البطارية وتحسين الأداء

ترغب بحفظ عمر بطارية هاتفك لأطول فترة ممكنة من خلال تطبيق مضمون من متجر جوجل بلاي للاندرويد؟، تريد إزالة الفيروسات وتعزيز ذاكرة الهاتف مع تنظيف لمساحة التخزين بمجرد نقرة واحدة؟، إذن ما لك سوى تطبيق Fancy Battery Saver التطبيق المعجزة، الذي يوفر لك ولهاتفك كل ما تريده بمجرد ضغطة واحدة، بالإضافة لمميزاته العديدة التي لا حصر لها فإنه يستطيع إضافة كلمة مرور لأي تطبيقات بهاتفك، التطبيق بمثابة العامل الفني المرافق لهاتفك طوال الوقت يقدم له الخدمات بدون مقابل، كل ما عليك هو تحميله ثم تثبيته لتتمتع بمزاياه المتعددة.

مزايا تطبيق Fancy Battery من متجر جوجل بلاي للاندرويد

• منظف قوي للفيروسات

تخلص من الفيروسات التي قد تصيب هاتفك عن طريق Fancy Battery.

• منظف هواتف Android الذكية

قم بتنظيف هاتفك من الملفات الغير مرغوب بها فهو أقوى وأسرع منظف للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

• زيادة الطاقة في ذاكرة هاتفك

عند تنظيف هاتفك من الملفات الغير مرغوب بها فهذا يعمل على تحسين التخزين بعمق وبالتالي زيادة طاقتها.

• قفل التطبيق

مع تطبيق Fancy Battery تستطيع قفل أي تطبيق بكلمة مرور ونمط للحصول على خصوصية وحماية أكثر.

• منظف الإشعارات

إنه أقوي منظف للإخطارات والإشعارات المزعجة، فيعمل على مسحها وإزالتها بسهولة وتخليصك منها.

• Fancy Battery Saver

اجعل التطبيقات قيد التشغيل مما يحافظ على بطارية هاتفك وإطالة عمرها مع تطبيق Fancy Battery.

• تحليل الشبكة

بلمسة واحدة يستطيع التطبيق ادخال التطبيقات التي تستهلك حركة مرور على هاتفك في سبات عميق.

• تنظيف الصورة المكررة

قم بتنظيف الصور المماثلة والمتشابهة عن طريق Fancy Battery الذي يخلصك من الصور المكررة.

Fancy Battery وتسريع هاتفك بقوة

• يعمل التطبيق على تنظيف هاتفك دفعة واحدة وبلمسة واحدة.

• كما أنه مُحسن لذاكرة هاتفك بطريقة فعالة.

• يعمل على تنظيف ذاكرة الوصول العشوائي وتقوية الذاكرة.

• Cleaner Boost.

• لمسة واحدة كفيلة لحفظ البطارية والعمل على شحنها بسرعة.

• تعزيز جهاز Android والعمل على اخلاء أكبر قدر من المساحة.

• يعمل على تنظيف ملفات APK المثبتة على هاتفك.

• Big File Cleaner حيث يعمل على تخليصك من الملفات الكبيرة.

• يعمل على تسريع لعبك بواسطة Game Booster.

• يقوم بحماية سجل الخصوصية.

• يعمل على ايقاف ارتفاع درجة الحرارة للتطبيقات الإعدادات.

تطبيق Fancy Battery ومعلومات أكثر

• التطبيق هدفه تخليصك من كل ما يمثل عائق على هاتفك واخلاء مساحة على ذاكرة الهاتف لذلك فهو لا يشغل مساحة كبيرة عليه حيث يبلغ حجمه 15M.

• تم تحديثه في 12 يناير 2022.

• قام بتثبيت تطبيق Fancy Battery أكثر من مليون شخص والعدد في زيادة مستمرة.

• التطبيق يتطلب نظام تشغيل Android.

• تم تقييمه بأنه مناسب لمن هم في عمر 3 أعوام فما فوق.