FaceTime على Apple TV… تواصل مع أحبائك على أكبر شاشة في منزلك

أعلنت آبل عن ميزة جديدة مثيرة في أنظمتها tvOS 17 وiOS 17، حيث يمكن الآن استخدام تطبيق FaceTime على Apple TV 4K، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على كيفية تثبيت هذه الميزة وكيفية استخدامها بشكل فعال.

Screenshot of a FaceTime app icon on a mobile phone.

لطالما كانت خدمة FaceTime محدودة بالأجهزة التي تحمل كاميرات، ولكن مع تقدم الميزات مثل Continuity Camera، لم تعد هذه الحالة تنطبق.

ويمكن للمستخدمين الذين يملكون iPhone مع iOS 17 وجهاز Apple TV 4K من الجيل الثاني مع tvOS 17 المشاركة في مكالمات FaceTime على أكبر شاشات منازلهم، ومثل باقي الميزات من هذا النوع تقدم آبل عملية تثبيت بسيطة للغاية.

بعد تحديث جهاز Apple TV 4K إلى tvOS 17، سيظهر تطبيق FaceTime في العمود السادس الذي تمت إضافته حديثًا في الصف العلوي، وبالنقر على هذا الرمز سيتم فتح التطبيق وبدء عملية ربط Continuity Camera.

ستظهر قائمة بالمستخدمين القريبين على نفس شبكة Wi-Fi، وسيحتاج جهاز iPhone أو iPad إلى تشغيل iOS 17 أو iPadOS 17 لاستخدامه ككاميرا FaceTime.

بعد اختيار المستخدم سيظهر إشعارًا على جهاز المستخدم بأنه يحتاج إلى الوصول إلى كاميرا الجهاز وعرض دليل تعليمي لتثبيت iPhone أو iPad.

نوصي باستخدام حامل MagSafe مخصص لـ iPhone لتثبيته أسفل التلفزيون إذا كنت ستستخدم هذه الميزة بشكل منتظم، حيث يمكن لهذا الحامل الالتصاق بحامل التلفزيون الزجاجي بواسطة بعض اللاصق والطي عند عدم الاستخدام.

ومع الاتصال والإعداد الكامل لـ iPhone، حان الوقت لإجراء مكالمة FaceTime، ولكن يجب أن يكون المستلم على علم بأنه لا يحتاج إلى تحديث إلى iOS 17 لقبول المكالمة.

تظهر قائمة بالمكالمات الأخيرة على الجهة اليسرى من الشاشة، وباختيار أحد هذه المكالمات ستبدأ مكالمة FaceTime فورًا، أو باختيار الزائد سيتم فتح قائمة جهات الاتصال للمستخدم.

كما انه من الممكن اختيار عدة أشخاص قبل إجراء المكالمة.

وأثناء المكالمة FaceTime على Apple TV، يتاح وجود تحكمات بسيطة، حيث يوجد تبديل لـ Center Stage، وتبديل لـ Portrait mode، وتبديل لتفعيل التفاعل بالإيماءات.

هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول إجراء مكالمة FaceTime على Apple TV، تجعل خاصية Continuity Camera هذه الميزة بسيطة وتعمل مع معظم أجهزة آبل الحديثة.