شرح تطبيق Elite Win لربح جواهر فري فاير من متجر جوجل بلاي

نظرًا لأن هناك الكثير من الخداع في الحصول على جواهر فري فاير من المواقع التي تعرضها مُقابل بعض الخدمات الأخرى مثل المشاركة في إتمام عروض cpa، لذلك فإن عشاق تلك اللعبة يبحثون عن تطبيقات على متجر جوجل بلاي للاندرويد تُقدم لهم تلك الخدمة بشكل آمن وبدون أي خداع أو تضليل، خاصة أن التطبيق سوف يكون مُستضاف على أشهر وأكبر متاجر الأندرويد على الإطلاق، وبرغم أن حصول الشخص على free fire diamonds سوف يكون مُقابل بعض المهام إلا أنه في النهاية يبقى الأمر مجاني وبدون أن يدفع أي رسوم.

تطبيق Elite Win على متجر جوجل بلاي للاندرويد للفوز بـ جواهر فري فاير

بعد دخول المتجر والبحث عن التطبيق في محرك بحثه أو توفيرًا للوقت والجهد يُمكنك مباشرة الضغط على هذا الرابط هنا والذي سوف يقودك مباشرة إلى صفحة التطبيق والقيام بتحميله، ومن ثم تثبيته على هاتفك ومن بعد ذلك تبدأ في تنفيذ المهام المطلوبة منك لكي تتمكن من الحصول على ما تُريده من لعبة فري فاير سواء كان ذلك جواهر أو شخصية شيرو كوبرا.

والمهام التي يتطلب التطبيق منك تنفيذها من أجل الفوز بـ جواهر فري فاير هي بسيطة جدًا ولا تحتاج منك أي جُهد، فكل ما عليك هو مشاهدة بعض مقاطع الفيديو المرفوعة على التطبيق ومن بعدها سوف تجد رصيدك قد تم شحنه بالنقاط والتي يُمكنك استبدالها بعد ذلك بالجواهر.

طرق الحصول على free fire diamonds من التطبيق

ليس فقط مشاهدة مقاطع الفيديو ولكن هنا يوميًا فرصة للفوز بمئات الجواهر من خلال لعبة الحظ المتواجدة في التطبيق فكل ما عليك هو تشغيل الدوارة المتواجدة في اللعبة، والانتظار حتى تقف ولاحظ القيمة التي توقفت عندها فهي عدد الجواهر التي سوف يتم إضافتها في رصيدك في حسابك باللعبة.

هناك أيضًا فرصة لـ ربح جواهر فري فاير من خلال خدش الكروت المتواجدة في التطبيق وأيضًا عن طريق اللعب ودعوة أصدقائك للمشاركة معك وتحميل التطبيق ومن ثم تثبيته على هواتفهم الذكية، فإذا كنت من عشاق free fire فلا تتردد في تحميله وتثبيته على جوالك.