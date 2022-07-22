تقنية

إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو

سمير زيادة

من المقرر الإعلان رسميًا عن الهاتف DOOGEE S89 Pro القادم يوم 25 يوليو، وهو هاتف ذكي متين بكل تشعباته مع العديد من الميزات الممتازة، ويحتوي على بطارية تبلغ 12000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 65 وات، ويتم تشغيله بواسطة شريحة Mediatek Helio P90، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف الذكي بسعر 239.99 دولارًا أمريكيًا حتى 29 يوليو، وبعد ذلك سيتأرجح سعره حول 700 دولار.

إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو

DOOGEE S89 Pro

إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو

مواصفات DOOGEE S89 Pro المتوقعة

  • من حيث التصميم يُعد الهاتف الذكي S89 Pro متين للغاية وسيثير إعجاب عشاق باتمان بشاشته التي تحمل طابع باتمان، حيث تم اعتمادها من خلال شهادة MIL-STD-810H.
  • سيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق.
  • يحتوي هاتف S89 Pro على شاشة من نوع LCD مقاس 6.3 بوصة، ودقة + FHD مع ضوء متعدد الألوان من Batman.

    إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو
    إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو
  • يحتوي الجهاز على تهيئة ذاكرة الوصول العشوائي / التخزين بسعة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت.
  • يتميز S89 Pro بزر جانبي قابل للتخصيص.
  • ومن ناحية التصوير يتضمن الهاتف على إعداد كاميرا خلفية مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا ليلية بدقة 20 ميجابكسل، ومستشعر زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو
  • يدعم الهاتف الذكي اتصال 4G  وNFC، إضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب.
  • تعد البطارية العملاقة نقطة رائعة للجهاز مثيرة للإهتمام، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 65 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.
  • بصرف النظر عن معيار MIL-STD-810H، فإن هاتف Doogee S89 Pro يتمتع بميزة مقاومة الماء والغبار بفضل شهادتي IP68 وIP69K.

    إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو
    إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو
  • سيتم بيع الجهاز بحسب الشركة في الأيام الخمسة الأولى بسعر مخفض قدره 239.99 دولارًا عبر متجر AliExpress كما ذكرنا سابقًا، وسيتم بدء البيع اعتبارًا من يوم 25 يوليو.
سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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