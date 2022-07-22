إطلاق هاتف DOOGEE S89 Pro ببطارية عملاقة وتصميم باتمان في 25 يوليو

من المقرر الإعلان رسميًا عن الهاتف DOOGEE S89 Pro القادم يوم 25 يوليو، وهو هاتف ذكي متين بكل تشعباته مع العديد من الميزات الممتازة، ويحتوي على بطارية تبلغ 12000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 65 وات، ويتم تشغيله بواسطة شريحة Mediatek Helio P90، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف الذكي بسعر 239.99 دولارًا أمريكيًا حتى 29 يوليو، وبعد ذلك سيتأرجح سعره حول 700 دولار.

DOOGEE S89 Pro

مواصفات DOOGEE S89 Pro المتوقعة