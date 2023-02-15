لا تفوتك.. أفضل أسعار وعروض جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية بخصومات حتى 12 %

تقدم العديد من المتاجر عروض جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية بأسعار جذابة وصفقات جيدة، الأمر الذي يلقى إقبالًا واسعًا بسبب جاذبية هاتف شركة آبل الجديد.

عروض iPhone 14 Pro Max في السعودية

وفيما يلي أفضل الصفقات المتاحة حاليًا في عام 2023 على أسعار وعروض iPhone 14 Pro Max في السعودية.

سعر ايفون 14 برو Max إكسايت

يأتي ايفون برو Max على متجر إكسايت بسعة 256 جيجا، بسعر 5575 ريال بدلا من 5699 ريال بخصم 2% شامل ضريبة القيمة المضافة، ويتوفر منه اللون الأسود الفلكي، والذهبي، والفضي، والبنفسجي الغامق.

ايفون 14 برو Max اكسترا

يعرض متجر إكسترا الهاتف بسعة 256 جيجا، باللون البنفسجي بخصم 1.75% وذلك بسعر 5599 ريال بدلًا من 5699 ريال أي يمكنك توفير نحو 100 ريال.

بإمكانك أيضًا دفع 268 ريال لمدة 36 شهرًا مع تسهيل.

ايفون 14 برو Max تابي

يوفر متجر orjeen ابل ايفون 14 برو ماكس 512 جيجا، باللون الأسود الفلكي بخصم مذهل يصل إلى 12%، وذلك بسعر 6699 ريال نزولًا من 7499 ريال أي يمكنك توفير ما يصل إلى 800 ريال.

ويمكنك تقسيم المبلغ على 4 دفعات مع تابي دون فوائد بقيمة 1674 ريال.

كما يوفر المتجر نفسه ابل ايفون 14 برو ماكس 128 جيجا، باللون الأسود الفلكي بسعر 5299 ريال نزولًا من 5699 ريال أي يمكنك توفير 400 ريال بخصم 7.5%.

بإمكانك أيضًا تقسيم المبلغ مع تابي على 4 دفعات بقيمة 1324 ريال شهريًا.

طريقة استخدام تابي

اختر تابي قبل إتمام عملية الشراء.

أدخل بياناتك و بيانات البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية.

قسّم مشترياتك على 4 دفعات شهرية.

سيتم بإرسال رسالة نصية على رقمك لتذكيرك بموعد الدفعة القادمة.

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ايفون 14 برو ماكس 256 جيجا

يوفر متجر أمازون جوال ايفون 14 برو ماكس الجديد من ابل بسعة 256 جيجا، باللون الفضي بسعر 5599 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، كما يمكنك الشراء بالأقساط بفائدة صفر% ودفع 462.42 ريال لمدة 12 شهرًا مع بنوك مختارة.

ايفون 14 برو Max بنفسجي 128 جيجا

ويطرح متجر كارفور جوال آبل أيفون 14 برو Max باللون البنفسجي، 128 جيجا بسعر 4988 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة، لكن باقي قطعتين فقط، لذلك بادر بالشراء.

ايفون 14 برو Max بنفسجي 256 جيجا

يتوفر الجوال بسعة سعة 256 جيجابايت، اللون البنفسجي، على متجر جرير، بسعر 5699 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وبإمكانك التقسيط على 3 دفعات بمبلغ 1957 ريال شهريًا مع تمارا.

يتوفر الجوال أيضًا على المتجر باللون الفضي والذهبي والأسود الفلكي.