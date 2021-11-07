تطبيق dns changer من متجر جوجل بلاي للاندرويد لتحسين سرعة الإنترنت

يرغب مستخدمي الهواتف الذكية في تحسين شبكة الإنترنت، البعض يختار سيرفر شركة جوجل التي تحظى بثقة الكثير، وعلى الرغم من أن شركة جوجل لا غبار عليها، لكن غالبا ما تسبب قيم شركة جوجل بعض المشاكل مثل نقص السرعة وبطيء أو انقطاع الاتصال، وذلك يرجع لبعض العوامل الخاصة بشركة الانترنت التي تستخدم خدمتها، في هذا المقال سنقترح لك تطبيق رائع يفحص هاتفك وشبكتك سواء الانترنت المنزلي أو بيانات الهاتف ويقترح لك القيم التي تناسبك وبدون استعمال روت.

تطبيق dns changer من متجر جوجل بلاي للاندرويد

● تطبيق dns changer يساعدك للوصول لقيم الـ dns المناسبة لك حتى يتيح لك تصفح الإنترنت بأعلى سرعة ممكنة وبحرية تامة

● يوفر لك تطبيقdns changer تجربة رائعة مع ألعابك المفضلة.

● يدعم تطبيقdns changer بيانات الهاتف سواء الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس.

● البرنامج له واجهة مميزة سهلة الاستخدام.

● يمكنك استخدام تطبيقdns changer لحجب المواقع الضارة والمواقع الإباحية.

● البرنامج يدعم خاصية حجب الإعلانات.

● البرنامج مجاني بالكامل ولا يحتوي على إعلانات مزعجة.

● البرنامج متوفر على متجر جوجل بلاي للاندرويد ولن تحتاج لتنزيله من مصادر مجهولة.

● التطبيق يوفر بروتوكولات آمنة لتشفير جميع استعلامات DNS ليضمن لك مزيد من الأمان.

● يعمل التطبيق بسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات، لا يخزن بياناتك أو يسجل أنشطتك عبر الإنترنت وفقًا لسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة.

● سرعة حل المشكلات، التطبيق لا يبطئ اتصالك بأي شكل من الأشكال هاتفك. على العكس قد يؤدي التبديل إلى خادم DNS.

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لا تستمع للشائعات التي تروج بأن تغيير بيانات الـ DSN خطر أو ضار لجهازك أو يسرب بياناتك، لأن تغيير هذه البيانات توفر لك تجربة تصفح للإنترنت آمنة وتعمل على توفير أعلى سرعة لاتصالك بالإنترنت، لكن يمكن أن تستخدم برنامج غير موثوق يؤذي هاتفك لذلك ننصح باستخدام تطبيق dns changer.

لا ننصحك بتغير بيانات الخادم يدوياً لأن هذا قد يسبب لك الكثير من مشاكل الاتصال بالإنترنت، هناك الكثير من التطبيقات التي توفر لك هذه الخدمة، لكن دائما ما ننصح بـ تطبيق dns changer.