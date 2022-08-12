تقنية

شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  

سمير زيادة

ضمن حدث الإطلاق اليوم لشركة شاومي عملاق التكنولوجيا الصيني، أعلنت عن مجموعة من المنتجات الجديدة والتي كانت في الواقع جميعها رائعة، ولكن أكثر ما أثار الإعجاب، كشف النقاب عن روبوت بشري كامل الحجم من شاومي يسمى CyberOne، وهو بالطبع ليست المرة الأولى التي تطلق الشركة فيها منتجًا آليًا، حيث كانت شاومي كشفت سابقًا عن روبوت CyberDog، والذي كما يوحي الاسم مستوحى من الحيوان الأليف، الكلب.

شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  

CyberOne

شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  
شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم

مواصفات الروبوت البشري كامل الحجم من شاومي

وفقًا لشركة شاومي يُعد روبوت شاومي الجديد، روبوتًا إلكترونيًا بشريًا كامل الحجم، يبلغ طوله 177 سم، ويزن 52 كجم،  ويتكون وجه الروبوت من لوحة OLED منحنية، ويمكنه رؤية العالم ثلاثي الأبعاد، وللسمع تم تزويده باثنين من الميكروفونات.

كما قامت شركة شاومي بتجهيز الروبوت بخوارزمية التحكم في الجسم بالكامل، والتي يمكنها أن تنسق حركة 21 مفصل، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذا الإنسان الآلي أن يفسر 45 عاطفة دلالية، وتمييز 85 دلالة بيئية، ويُقال إن الروبوت يتعلم مهارات جديدة كل يوم.شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  

ووفقًا لـ Xiaomi، يجمع روبوت CyberOne البشري بين الميكاترونكس المتطورة، والذكاء الاصطناعي الذي أنشأته مختبرات الروبوت المتخصصة التابعة للشركة، وتدعي الشركة أنه تم استخدام موارد وعمالة كبيرة لبناء الروبوت.

ويُعتبر CyberOne مجرد منتج من الجيل الأول، ولا تزال معظم جوانبه في مرحلة التطوير، ومع ذلك، فإن الروبوت قد تغلب على النموذج الأولي للإنسان الآلي من تسلا.شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  

ما تزال الروبوتات تبدو وكأنها جزء من حلم بعيد المنال، لكن الابتكارات الحديثة في هذا المجال تشير إلى أن المستقبل سيكون مليئًا بالأدوات الآلية، وستصبح الروبوتات، شئنا ذلك أم أبينا يومًا ما، جزءًا من الحياة اليومية قريبًا جدًا.شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  

وبحسب المعلومات المتوفرة من شركة شاومي سيكلف الروبوت  CyberOne  حوالي 89100 دولار أمريكي إلى 104000 دولار، ولكن لم يتم تسويقه بعد.

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.