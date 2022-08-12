شاومي تكشف النقاب عن CyberOne أول روبوت بشري كامل الحجم  

ضمن حدث الإطلاق اليوم لشركة شاومي عملاق التكنولوجيا الصيني، أعلنت عن مجموعة من المنتجات الجديدة والتي كانت في الواقع جميعها رائعة، ولكن أكثر ما أثار الإعجاب، كشف النقاب عن روبوت بشري كامل الحجم من شاومي يسمى CyberOne، وهو بالطبع ليست المرة الأولى التي تطلق الشركة فيها منتجًا آليًا، حيث كانت شاومي كشفت سابقًا عن روبوت CyberDog، والذي كما يوحي الاسم مستوحى من الحيوان الأليف، الكلب.

CyberOne

مواصفات الروبوت البشري كامل الحجم من شاومي

وفقًا لشركة شاومي يُعد روبوت شاومي الجديد، روبوتًا إلكترونيًا بشريًا كامل الحجم، يبلغ طوله 177 سم، ويزن 52 كجم، ويتكون وجه الروبوت من لوحة OLED منحنية، ويمكنه رؤية العالم ثلاثي الأبعاد، وللسمع تم تزويده باثنين من الميكروفونات.

كما قامت شركة شاومي بتجهيز الروبوت بخوارزمية التحكم في الجسم بالكامل، والتي يمكنها أن تنسق حركة 21 مفصل، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذا الإنسان الآلي أن يفسر 45 عاطفة دلالية، وتمييز 85 دلالة بيئية، ويُقال إن الروبوت يتعلم مهارات جديدة كل يوم.

ووفقًا لـ Xiaomi، يجمع روبوت CyberOne البشري بين الميكاترونكس المتطورة، والذكاء الاصطناعي الذي أنشأته مختبرات الروبوت المتخصصة التابعة للشركة، وتدعي الشركة أنه تم استخدام موارد وعمالة كبيرة لبناء الروبوت.

ويُعتبر CyberOne مجرد منتج من الجيل الأول، ولا تزال معظم جوانبه في مرحلة التطوير، ومع ذلك، فإن الروبوت قد تغلب على النموذج الأولي للإنسان الآلي من تسلا.

ما تزال الروبوتات تبدو وكأنها جزء من حلم بعيد المنال، لكن الابتكارات الحديثة في هذا المجال تشير إلى أن المستقبل سيكون مليئًا بالأدوات الآلية، وستصبح الروبوتات، شئنا ذلك أم أبينا يومًا ما، جزءًا من الحياة اليومية قريبًا جدًا.

وبحسب المعلومات المتوفرة من شركة شاومي سيكلف الروبوت CyberOne حوالي 89100 دولار أمريكي إلى 104000 دولار، ولكن لم يتم تسويقه بعد.