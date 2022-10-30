أسرار وحيل تجعل استخدام جهاز الكمبيوتر أسرع وأسهل وأمتع

إذا كنت ممن يستخدمون الكمبيوتر بشكل يومي، سواء للتسلية أو العمل، فسنوضح لك عددًا من الحيل التي تعمل على تحسين تجربة استخدامك، وتزيد من إنتاجيتك عن طريق العمل بلوحة المفاتيح فقط، ما يجعل العمل على الجهاز أسهل وأسرع.

أهم أسرار استخدام الكمبيوتر

تعتمد فئة كبيرة على لوحة المفاتيح أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر، لذا نوضح فيما يلي أشهر الاختصارات المستخدمة:

اختصار (Ctrl + T) يساعد على فتح صفحة تبويب جديدة، ففي حالة العمل بشكل مستمر على الويب، يكون فتح صفحة تبويب جديدة هو الأكثر استخدامًا، لذا فمن خلال النقر على ctrl وحرف T، تحصل على علامة تبويب جديدة دون الحاجة لاستخدام الماوس، وفي حالة كان جهازك من نوع MacBook، يتم النقر على (Command) بدلًا من (ctrl).

اختصار (ويندوز + مفتاح المسافة) لتبديل لغة الإدخال بالجهاز.

اختصار (ويندوز + (+)) لتشغيل المُكبر.

اختصار (ويندوز+ Shift + سهم للأسفل) يعمل على تصغير النافذة النشطة، وفي حال كانت النافذة النشطة صغيرة بالفعل، يعمل على إيقاف تنشيطها، وإبقائها في شريط المهام بالأسفل.

اختصارات لوحة المفاتيح

اختصار (ويندوز + L) لشاشة قفل جهاز الكمبيوتر.

اختصار (ويندوز+ E) لفتح مدير الملفات.

اختصار (ويندوز+ P) لاختيار طريقة عرض الشاشة / للشاشات المتعددة.

اختصار (ويندوز+ G) فتح شريط اللعبة خلال تشغيل لعبة أو فتحها.

اختصار (ويندوز + I) لفتح الإعدادات الخاصة بالويندوز.

اختصار (ويندوز + F) للحصول على لقطة شاشة للمشكلة، وفتح مركز خاص بتقديم الملاحظات.

اختصار (ويندوز + K) للاتصال السريع بأي جهاز مرغوب في استخدامه، مثل سماعات البلوتوث.

اختصار (ويندوز + M) لإدخال كافة النوافذ المفتوحة داخل شريط المهام.

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