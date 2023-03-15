ChatGPT 4: تحسينات ومميزات عن الإصدار السابق في تعلم الآلة والتطبيقات اللغوية

ChatGPT 4 هو إصدار جديد من نموذج تعلم الآلة الضخم الذي يعرف باسم GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) ، والذي يعد واحدًا من أفضل النماذج اللغوية المستخدمة في العالم. تم تدريب ChatGPT 4 على مجموعة شاسعة من البيانات اللغوية والنصية، بما في ذلك الروايات والمقالات والتعليقات ومواقع الويب، وهو يستخدم تقنية التعلم العميق لتوليد إجابات للأسئلة والمحادثات.

يعتبر ChatGPT 4 تحسينًا كبيرًا عن الإصدار السابق ChatGPT 3، حيث يمتلك مزايا تقنية جديدة وتحسينات كبيرة في الأداء.

من بين هذه الميزات: