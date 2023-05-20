ChatGPT يحطم الحواجز: تطبيق الدردشة الذكي يصل إلى نظام iOS لمستخدمي أجهزة Apple

إطلاق تطبيق ChatGPT على نظام iOS يعد خطوة هامة لشركة OpenAI في توسيع نطاق توفر خدماتها لمستخدمي أجهزة Apple.

حيث يعد نظام iOS واحداً من أكثر أنظمة التشغيل شهرة وانتشاراً في العالم ويضم مجتمعاً كثيراً من المستخدمين.

تقدم OpenAI التطبيق بشكل مجاني، مما يعزز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة لعدد أكبر من المستخدمين.

وتتميز خدمة ChatGPT بقدرتها القوية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، حيث يعتمد تطبيق ChatGPT على نموذج GPT-4 الذي يعتبر من أحدث التطورات في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة لمشتركي ChatGPT Plus الاستمتاع بميزات إضافية على نظام iOS حيث يمكنهم الاستفادة من تقنية GPT-4 والحصول على الميزات الجديدة بشكل مبكر، بالإضافة إلى استجابة أسرع لطلباتهم.

هذا يوفر تجربة محسنة ومتقدمة للمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة الكاملة من إمكانيات تطبيق ChatGPT.

تجدر الإشارة إلى أن OpenAI أطلقت خطة اشتراك تجريبية لتطبيق ChatGPT Plus في وقت سابق، والتي تسمح للمشتركين بالاستفادة من ميزات إضافية مقابل رسوم شهرية.

ومن المتوقع أن يتم توسيع توفر هذه الخدمة في الولايات المتحدة أولاً، قبل أن يصل إلى دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

باختصار، إطلاق تطبيق ChatGPT على نظام iOS يعد إنجازاً هاماً لشركة OpenAI حيث يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة وتجربة محسنة للدردشة والتفاعل مع التطبيق.